A Monza una rete speciale per preservare le piante dallo stress

Una rete speciale per preservare le piante dallo stress. Succede a Monza dove, proprio in queste settimane, sono in corso le piantumazioni di 365 piante. Piante che, come ha annunciato l’assessore all’Ambiente Giada Turato, sono dotate di una particolare rete che serve a proteggerle dallo stress.

Una speciale rete che avvolge la zolla. Una sorta di rotolo di rete idrica fatta di plastica biodegradabile e di cellulosa che si dissolve nell’ambiente nell’arco di 5-10 anni. “Questa rete è un nuovo sistema innovativo che stiamo sperimentando e serve per immagazzinare e mantenere l'acqua e l'aria attorno alla zolla per garantire l'attecchimento e ridurre lo stress idrico nel periodo post-trapianto - ha spiegato Giada Turato sul suo profilo Facebook, annunciando con orgoglio questa nuova sperimentazione che dovrebbe ulteriormente tutelare le nuove piante -. Non solo nuovi alberi, ma anche nuove tecniche per la cura degli stessi”.

Intanto nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi di posa delle prime 365 piante in città. Il debutto nel nuovo parco di via Gallarana, dove verranno posizionate anche una trentina di piante in collaborazione con l'associazione Bella Jajo, sodalizio creato nel ricordo di Giacomo (Jajo) Abramo il giovane studente innamorato dell'ambiente morto nel 2018 a causa di un tumore.