La nuova piazza monzese che quando piove si trasforma in un lago

I lavori per la realizzazione della nuova piazza, oltre a renderla più bella e sicura, avrebbero dovuto anche risolvere il problema annoso del 'lago' che si forma ogni volta che piove. Ma mentre decoro e sicurezza sono stati raggiunti, quando piove piazza Santa Caterina a Monza continua a trasformarsi in una sorta di laghetto in città. La denuncia, con tanto foto, è arrivata sui social. Anche nella mattina di venerdì 4 novembre, dopo il grande acquazzone, l'area davanti alla chiesa di Cederna si è riempita di acqua.

I lavori fatti

La nuova piazza era stata inaugurata a marzo: gli interventi di riqualificazione erano costati circa 206 mila euro. Era stata rimossa la pavimentazione in cubetti di porfido dalla sede stradale di Via Tintoretto, Muratori, Frassati e Tommaseo con rifacimento dell’intero pacchetto stradale con manto in asfalto. L’attuale carreggiata è stata demolita e ricostruita dal sottofondo allo strato di usura con abbassamento della quota di circa 16 cm rispetto a quella della piazza pedonale, per separare il livello del transito veicolare da quello pedonale per maggiori condizioni di sicurezza. Sono stati realizzati scivoli per gli attraversamenti pedonali e rimossi i dissuasori, riordinata la segnaletica orizzontale e verticale. A completamento dell’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche nella pavimentazione della piazza è stato integrato un percorso tattile secondo il sistema LOGES (Linea di Orientamento Guida E Sicurezza) per ipovedenti. Nella piazza, grazie all’aumento della superficie pedonabile, con l'eliminazione dei golfi di fermata dell’autobus, è stato creato un percorso di attraversamento longitudinale con fontane a raso, aiuole verdi piantumate e nuovi arredi: 20 sedute singole e 5 panche curve. La fontana è stata completamente rinnovata mantenendo la posizione dei getti per recuperare le condotte esistenti. Sono state inoltre realizzate di fronte alla chiesa due fontane a pavimento con 16 ugelli per lato che segnano l’ingresso alla piazza. Sono stati piantati 23 alberi, di cui 12 Ligustrum lucidum in aiuole con sedum tappezzante, 6 Pyrus calleryana 'Chanticleer', 5 Acer rubrum in sostituzione dei 4 Tassi presenti prima dei lavori.

"I problemi restano"

"Ma in realtà i problemi di allagamento sono rimasti - denuncia Victor Todaro, residente del quartiere e segretario dell'Udc di Monza e Brianza -. Come prima dei lavori ogni volta che piove qui si forma un grande lago. Il problema, malgrado l'intervento, non è stato risolto". Todaro chiede maggiore attenzione del territorio anche da parte dei cittadini. "Bisogna segnalare e denunciare i problemi che ci sono a Cederna - aggiunge -. Mi sembra che le consulte siano ferme su questo argomento, e soprattutto mi sembra che ci sia poca attenzione al territorio e al quartiere. Per esempio come è possibile che nessuno intervenga, anche con controlli e telecamere, per risolvere il problema delle discariche abisive nel parcheggio davanti alla chiesa? Da tempo c'è chi usa quell'area per scaricare la propria immondizia domestica creando piccole isole ecologiche nel cuore del rione e noi cittadini dobbiamo sempre attivarci per chiedere l'intervento dell'Impresa Sangalli per la rimozione dei rifiuti abusivi".