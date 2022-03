Pizzaut in visita da Papa Francesco

Non è uno scherzo: l'1 aprile Nico Acampora e i ragazzi di Pizzaut saranno in udienza privata da Papa Francesco.

A darne notizia è lo stesso Nico Acampora, commosso ed emozionato all'idea di poter incontrare e abbracciare il Santo Padre insieme ai suoi pizzaioli e camerieri "speciali". La conferma ieri, domenica 6 marzo, quando suor Veronica Donatello ha annunciato al "papà" della prima pizzeria gestita da persone autistiche che il prossimo 1 aprile avrebbero incontato Papa Francesco.

"Mi viene da piangere - dichiara Acampora -. Suor Veronica è una donna straordinaria. L'ho conosciuta in quest'ultimi 6 mesi e l'ho amata dal primo giorno in cui mi ha travolto per la sua forza, per la sua fede e per il suo sorriso. Ci siamo sentiti molte volte al telefono o con semplici Sms ed è la terza volta che viene a trovarci al ristorante PizzAut. Quando viene si confronta con i genitori e chiacchiera con tutti i nostri camerieri e pizzaioli Autistici. Io la ascolto. Ieri suor Veronica è venuta a dirci che l'1 aprile saremo in udienza privata da Papa Francesco. Lo ripeto perchè mi sembra incredibile".

Un'immensa gioia per Nico Acampora e per i suoi ragazzi che negli ultimi anni sono stati travolti da uno tsunami di emozioni e di successi. Non si sono fermati davanti alla pandemia, e malgrado il ritardo di un anno nell'inaugurazione del locale di Cassina de' Pecchi, nel Milanese, durante il periodo del lockdown hanno portato in giro le loro pizze attraverso il food truck. Poi il primo locale inaugurato l'1 maggio 2021, gli incontri con i politici, le battaglie per il riconoscimento del lavoro, l'inaugrazione della prossima pizzeria a Monza. E adesso, in questo momento di guerra, la creazione della pizza "No war". Per oggi pizza "Non war" richiesta verranno devoluti 5 euro a favore dei profughi dell'Ucraina.

E nel frattempo, in questa frenesia di lavoro e di novità, anche la trasferta dal Santo Padre.