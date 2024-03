Pasqua in tv per i pizzaioli e i camerieri speciali di Pizzaut

Oggi sarà una Pasqua speciale per i ragazzi di PizzAut. Niente pizze da preparare e servire, ma al tempo stesso niente pranzo a casa con i parenti. Sarà una Pasqua in tv. Nico Acampora e i suoi ragazzi oggi, domenica 31 marzo, saranno ospiti di Mara Venier a Domenica In su Rai1.

Il team dei pizzaioli e dei camerieri speciali - che hanno servito anche il Papa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, politici, cantanti, vip ma soprattutto migliaia di clienti che ogni giorno da tutta Italia e anche dall’estero arrivano nei locali di Monza e di Cassina de’ Pecchi – questo pomeriggio saranno protagonisti a Domenica In. Una bella opportunità per raccontare la straordinaria esperienza umana e imprenditoriale di questa pizzeria gestita da ragazzi autistici.

Non è la prima volta che Nico Acompara e i suoi ragazzi finiscono in tv. Il loro volto, la loro storia, il loro sogno diventato realtà e oggi raccontato nel libro da poco uscito “Vietato calpestare i sogni” più volte sono finiti davanti alle telecamere di Rai e di Mediaset. E oggi, alla vigilia del 2 aprile – Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo – Nico e i ragazzi saranno protagonisti nel salotto di Mara Venier. Una trasferta che in questi ultimi giorni è stata raccontata anche sulla pagina Facebook di Pizzaut: l’emozione di Matteo, Lorenzo, Letizia che hanno viaggiato in treno; la gioia di visitare la Capitale; l’adrenalina a mille per quella trasferta in albergo; la paura di rimanere ammutoliti di fronte alle telecamere e a “zia Mara”. Ma anche la dolcezza di Lorenzo e Matteo che stringono la mano a Letizia e la incoraggiano. Scatti di una domenica di Pasqua certamente indimenticabile per Nico e per la sua squadra che faranno certamente gustare anche a “zia Mara” quella che ormai in tutta Italia è conosciuta come “la pizza più buona della galassia conosciuta”.

Anche Acampora è emozionato. “Mi sveglio alle 7 , i ragazzi con me a Roma dormono ancora – ha scritto stamattina sui social -.Il primo pensiero va a mia moglie che in questa domenica di Pasqua è di turno in Rianimazione. Penso a lei che è presente in ogni cosa che faccio anche se non si vede. Penso a mio figlio Leo che è rimasto a casa a dormire dagli zii proprio perché io sono qui e mia moglie in ospedale. Penso alla mia Giulietta che a volte si sente un pò trascurata da questo padre così impegnato per i figli degli altri. Mi preparo, fra poco andrò con papà Enrico negli studi Rai, perché per far sentire i ragazzi a loro agio e sereni dobbiamo prima fare un sopralluogo e raccontare loro gli spazi dove oggi saranno ospiti Faremo vedere ai ragazzi gli studi Rai attraverso delle immagini che scatteremo questa mattina. L'autismo ha le sue piccole ritualità ed i suoi bisogni...come io ho il bisogno di amare la mia famiglia, e non solo la mia. Risorgere per me vuol dire occuparsi degli altri, amare gli altri...farlo.con tutti i limiti che possediamo. Buona Resurrezione a tutti, buona Pasqua. Costruiamo le condizione per far rinascere i nostri figli...”.