Vigili in bicicletta per recuperare animali randagi o maltrattati

Vigili in bicicletta per recuperare animali abbandonati, e per verificare in modo più rapido e tempestivo eventuali situazioni di disagio e di maltrattamento. Sono due le biciclette a pedalata assistita messe a disposizione degli agenti della polizia locale di Monza impegnati in questo nuovo servizio.

Le bici - di cui una donata da Atala che ha voluto sostenere concretamente le finalità del progetto - sono due speed urban di Whislte (brand dedicato alle mountain bike elettriche della storica azienda Atala) con telaio in carbonio, kit elettrico Bosch, cambio shimano e battistrada adatto a ogni tipo di terreno, anche allo sterrato. L’acquisto delle biciclette è stato possibile grazie a un finanziamento regionale con il quale sono stati acquistati anche tre lettori microchip portatili e attrezzature come museruole, guanti antimorso, trasportini, gabbie di contenimento e trappole per la cattura di gatti randagi e cani feriti.

"L’obiettivo per l’anno prossimo è dare continuità a questo servizio creando una task force 'Tutela Animali' che potrà rappresentare un raccordo fondamentale con il territorio per incidere in maniera concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e del maltrattamento - spiega Federico Arena, assessore alla sicurezza -. Sarà uno strumento che potrà migliorare ulteriormente le sinergie con Ats e tutte le associazioni a tutela degli animali presenti nel nostro territorio".

Gli agenti del comando di via Marsala, nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia, hanno messo in campo attività di identificazione, registrazione e gestione dei cani sulle aree pubbliche, di verifica delle ordinanze emesse dall’Ats a seguito di episodi di aggressione dei cani e di controllo delle colonie feline registrate all’anagrafe animali d’affezione in collaborazione con i Dipartimenti veterinari dell’Ats.

Nel corso del 2021 gli agenti hanno effettuato 387 sopralluoghi che hanno permesso di controllare il Parco, le 77 aree verdi e le 16 aree cani della città. I cani controllati sono stati 374 con la verifica del microchip che certifica l’iscrizione all’anagrafe canina. I servizi svolti dalla Polizia Locale sono 49 e gli agenti coinvolti 21.