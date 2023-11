È monzese il miglior fumetto autoprodotto nel 2023

Dopo aver fatto nei mesi scorsi un tour di presentazione (ancora in corso) per l’Italia adesso al fumetto autoprodotto dal centro sociale Foa Boccaccio di Monza è arrivato anche un riconoscimento.

“Con piacere comunichiamo che ‘Tracciato Palestina’ è stato premiato domenica scorsa come miglior fumetto 2023 (categoria "Storia Unica") nell'ambito della prima edizione del BICA Belgioioso Indie Comics Award, organizzata da Mecenate Povero e Belgioso Comic and Games – si legge sulla pagina Facebook della Foa Boccaccio -. La giuria del Festival, dedicato proprio al mondo delle produzioni indipendenti, ha messo in evidenza la capacità del fumetto di Elena Mistrello di parlare di attualità attraverso un efficace stile di graphic journalism. Ringraziando la giuria per questo premio, per noi tutt? si tratta di un riconoscimento da condividere con le numerose persone che hanno contribuito alla realizzazione della pubblicazione, ma soprattutto con la comunità palestinese di Laylac (a cui sono destinati tutti i proventi della distribuzione di Tracciato Palestina) che in queste settimane drammatiche sta resistendo alla devastante offensiva israeliana che, anche nella West Bank, sta seminando morte e distruzione”.

“Attraversare anche solo per qualche giorno i territori palestinesi costituisce un’esperienza straordinariamente intensa, soprattutto se si ha modo di entrare in contatto diretto con i racconti e le traiettorie di vita di chi da sempre lotta per la libertà del suo popolo e contro la violenza dello Stato di Israele – si legge sul sito della Foa nel link di presentazione del libro – ‘Tracciato Palestina’ rappresenta il tentativo di condividere il segno profondo lasciato nella nostra vita da una settimana di incontri, esperienze collettive e drammatici eventi nel corso di una carovana solidale nella regione di Betlemme”.