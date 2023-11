La biblioteca brianzola dove si possono prendere in prestito anche i giochi

Scegliere un gioco da tavolo in biblioteca, prenderlo in prestito per una settimana e giocarci a casa, con la famiglia o gli amici: dal prossimo primo dicembre questo sarà possibile, con l’avvio di un nuovo servizio di AL_27, lo spazio gaming della biblioteca di Brugherio. La civica di via Italia 27 mette a disposizione al momento circa 300 giochi, per tutti i gusti e le età, un patrimonio che viene costantemente incrementato con nuovi acquisti.

Si possono consultare i giochi disponibili sul catalogo online (www.biblioclick.it) oppure direttamente in ludoteca dove bibliotecari, educatori e volontari sono a disposizione per raccontare i giochi e orientare nella scelta. Unico requisito richiesto è l’iscrizione alla biblioteca. Si può prendere in prestito un gioco alla volta, per una durata di sette giorni. Attenzione, però: il prestito si può fare solo in ludoteca negli orari di apertura, così da consentire un controllo della confezione e delle relative componenti. In questo modo, il gioco viene prestato integro e completo, l’utente si fa responsabile di restituirlo nelle medesime condizioni, così da garantirne la circolazione e l’uso prolungato per tutte e tutti. Gli operatori verificheranno il gioco ad ogni restituzione. Non è consentito il prestito interbibliotecario, si può invece eventualmente prenotare un gioco e passare poi a ritirarlo al ricevimento della mail di conferma.

L’orario di apertura di AL_27 per fare i prestiti è dal martedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19; il sabato dalle 14 alle 18.

Il Regolamento completo è consultabile in ludoteca e sul sito internet del Comune, sezione biblioteca. L’avvio del servizio di prestito allarga la possibilità di accesso ai giochi, che è uno scopo che la biblioteca persegue, coerentemente con le linee guida internazionali e con le buone prassi sviluppate in questi anni da molte altre biblioteche, in Italia e non solo. Non a caso, la data di avvio del nuovo servizio è stata fissata proprio al termine di un intero mese dedicato in tutto il mondo alla diffusione del gioco, vero e proprio anticorpo contro le ludopatie. Un mese pieno di iniziative che hanno coinvolto persone di tutte le età, utenti ma anche operatori di vari servizi che utilizzano il gioco nei loro contesti (scuole, centri socioeducativi, centri di aggregazione giovanile, carceri, case di riposo…). Gli operatori e i volontari del servizio hanno animato tutte le iniziative e sono anche intervenuti alla fiera “Entraingioco” a raccontare la loro esperienza, in una tavola rotonda lo scorso 18 novembre a Milano. Il mese di novembre ha visto Brugherio partecipare a un bando di AIB (Associazione Italiana Biblioteche) destinato a biblioteche che nei loro servizi promuovono il gioco. Delle 53 biblioteche che hanno aderito presentando un loro progetto, Brugherio si è classificata quarta, unica città della Lombardia premiata, hanno spiegato il vicesindaco Mariele Benzi e l'assessore Serenella Pesarin.