A Monza il primo safety-point sull'autostrada: che cos'è e a cosa serve

Garantire il contatto diretto fra i viaggiatori e la polizia. Ma anche divulgare campagne di sensibilizzazione sulla guida sicura.

Nasce dalla collaborazione fra la polizia di Stato e Autostrade per l’Italia il safety point aperto nella stazione di servizio Brianza Nord, lungo l’autostrada A4, nel territorio comunale di Monza. Dopo quello sulla A1, nell’area di servizio Casilina est, sono stati infatti inaugurati altri 3 corner in altri punti strategici della rete autostradale. Si tratta appunto di Brianza nord (A4 - Monza), Secchia Ovest (A1 - Modena) e La Pioppa Ovest (A14 - Bologna), tre aree di servizio in cui promuovere i comportamenti di guida corretti con l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti al rispetto delle regole della strada.

Ogni locale all’interno della struttura è stato allestito per ospitare un totem multimediale che, attraverso un nuovo software e il potenziamento della rete IP Aspi, permetterà il collegamento in video - chiamata con la polizia di Stato, e la consultazione di materiali audio - video sulla sicurezza stradale. Il totem sarà connesso con la polizia stradale tramite i tablet, messi a disposizione da Aspi, che verranno utilizzati dagli operatori della polizia per ricevere le videochiamate dei viaggiatori e garantire quindi la continuità del servizio tutti i giorni con assistenza h 24.

Inoltre, sarà presente anche un monitor per promuovere le campagne di comunicazione e trasmettere i video sulla sicurezza stradale, mentre l’intero allestimento è stato realizzato con le grafiche della Campagna sulla Sicurezza Stradale di Aspi e Polizia “Ci sono limiti da superare, altri da rispettare”, con una testimonial d’eccezione: l’atleta paralimpica Ambra Sabatini.

La sinergia fra Aspi e Polizia dello Stato da anni si concretizza sulle autostrade con molteplici iniziative a supporto dei viaggiatori, campagne di comunicazione e interventi dedicati. A sostegno di questa collaborazione, strumenti e tecnologie diffusi sulla rete autostradale: dal sistema Tutor - esteso su 1.500 km di infrastruttura - ai 2 mila pannelli a messaggio variabile e 4mila telecamere.