Edicole senza biglietti dei bus: "Sono obbligato a fare il portoghese"

"Non appena solo salito sull'autobus mi sono autodenunciato all'autista: non ho il bliglietto perché le edicole del mio quartiere ne erano sprovviste". Così inizia la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da un cittadino di Monza. L'uomo, 68 anni, nella mattinata di mercoledì 28 dicembre aveva un appuntamento in comune. La scelta, per comodità ed economia, di raggiungere il municipio in autobus. Ma quando è andato in edicola a comprare i biglietti ha trovato la sorpresa. "Nelle due edicole del mio rione erano sprovvisti - spiega -. Nessun biglietto né dal giornalaio di via Borgazzi, né da quello di viale Romagna".

Da qui la scelta di autodenunciarsi non appena sarebbe salito sull'autobus. "E così ho fatto - ha spiegato -. Ho subito chiarito la mia posizione all'autista. So che è possibile acquistare i biglietti direttamente dal cellulare, ma non sono una persona social e digitale. L'autista è stato comprensivo ma non ha potuto farmi il biglietto".

Il problema di recuperare i biglietti del pullman a Monza era già stato sollevato alcuni mesi fa dal Comitato di quartiere di Sant'Albino. In quell'occasione il Comitato aveva divulgato la lettera di un residente che si era visto arrivare una ingiunzione di pagamento dopo che nel 2018 era stato 'pizzicato' sull'autobus senza biglietto. L'uomo quando il controllore era salito sull'autobus si era autodenunciato spiegando che aveva cercato il biglietto nelle edicole e nelle taaccherie del quartiere, ma non c'erano. Il controllore lo aveva ugualmente sanzionato e lui, che aveva lasciato la multa nel cassetto, dopo 4 anni si è visto arrivare un'ingiunzione di pagamento di 130 euro.