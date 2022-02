Pulizia delle strade: cambia tutto, divieto di sosta a settimane alterne

Pulizia delle strade: "rivoluzione" a Villasanta. Dal 24 febbraio modifiche nel servizio di pulizia della strada nel Comune brianzolo. Per garantire una pulizia più completa in alcune strade viene introdotto il divieto di sosta in entrambi i lati della carreggiata. Ma a settimane alterne.

La novità interesserà diverse piazze e vie del paese. In particolare la pulizia di piazza Giovanni XXIII viene spostata dal sabato al giovedì, mentre quella di via Bixio (zona piazzale dell’ex Sime) viene spostata dal giovedì al sabato. In entrambi i casi la scelta del giorno risulta più adatta rispetto alle due diverse vocazioni delle due aree: la prima centrale, la seconda industriale (e quindi, il sabato, meno frequentata).

L'amministrazione comunale riferisce che "tutti gli orari di pulizia scelti sono compatibili con il nastro orario di servizio della polizia locale che, almeno nelle prime settimane, sarà presente per dare supporto, con la tolleranza sui divieti di sosta ritenuta opportuna nella fase inziale".

Ecco i giorni di divieto di sosta:

Piazza Giovanni XXIII - Piazza Martiri di Belfiore - Piazzetta Erba - Via Giuliani e Via Bestetti: giovedì, dalle 8.30 alle 10.

Via Puccini e Via Garibaldi (lato San Fiorano): giovedì dalle 9 alle 11.

Via Buozzi - via Dante - Via Sciesa: giovedì, dalle 10 alle 11.30.

Via Bixio - Saragat - Manara - De Gasperi: sabato dalle 6 alle 8.

Via Deledda - Via Resega - Via Verdi: sabato dalle 7.30 alle 9.30.

Via Maffei: venerdì, dalle 10 alle 11.

Via De Amicis e parcheggio via Villa: sabato