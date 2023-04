Pizzaut a Monza è pronta ad aprire. Per davvero. E con tutta probabilità, se ogni cosa continuerà a filare nel verso giusto nell'iter di affiancamento e preparazione dei ragazzi, nel capoluogo brianzolo da lunedì 1 maggio sarà possibile mangiare la famosa pizza nel nuovo locale gestito da ragazzi autistici nell'Energy Spring Park.

Ad annunciarlo è stato il fondatore del progetto Nico Acampora. "Se le prove vanno avanti così, il primo maggio si apre al pubblico" ha scritto in un intervento sui social. Una data non certo casuale: la festa dei Lavoratori. La stessa data di apertura del primo ristorante Pizzaut a Cassina de'Pecchi due anni fa.

Nella serata di martedì nel locale monzese che lo scorso 2 aprile era stato inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è tenuta una seconda prova con i 12 ragazzi nuovi e due ragazzi con esperienza, provenienti da PizzAut Cassina che hanno fatto loro da tutor. "Dovevamo avere 50 ospiti per questa prova sul campo...invece i nostri ospiti sono stati 76" ha spiegato ACampora. "Ed i ragazzi Aut meravigliosi li hanno gestiti...insieme abbiamo gestito tutto, e tutto è filato via liscio...e non era scontato. Oggi ho deciso di cambiare alcuni ruoli dei ragazzi in sala e le cose sono state più fluide. È uno spettacolo bello vedere i ragazzi e le ragazze Aut premurosi ed attenti nei confronti dei clienti. Ragazze e ragazzi stanchi e felici, autostima più alta e percezione del sé più positiva.. Già solo questo risultato varrebbe la pena di tante fatiche" ha concluso.

Il nuovo Pizzaut di Monza

PizzAut si trova nell'area dell'ex polo vaccinale, nella rinnovata area dell'Energy Spring Park. Dopo quello di Cassina de Pecchi (inaugurato l'1 maggio 2021) lo scorso 2 aprile è stata la volta del primo PizzAut in Brianza. In quella Monza che, fin da subito, ha creduto e sostenuto quello che sembrava il sogno irrealizzabile del papà di un bambino autistico. Il sogno di Nico Acampora di rendere automoni i ragazzi autistici attraveso il lavoro. L'inaugurazione, nella giornata per la consapevolezza sull'autismo si era tenuta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il nuovo locale si estende su una superficie di 1.100 metri quadrati di cui 222 saranno destinati agli spazi cucina, con cucina riservata per la preparazione dei piatti senza glutine. Ci saranno 350 posti a sedere. Oltre ai forni speciali ci saranno tavoli, attrezzature e arredi tutti con caratteristiche studiate per facilitare il lavoro del personale autistico. I soffitti saranno insonorizzati; ci saranno accorgimenti illuminotecnici per evitare che luci possano dare fastidio ai lavoratori. Inoltre tutte le toilette saranno attrezzate per l'accesso alle persone disabili. Il nuovo ristorante fondato da Nico Acampora, una volta a regime, potrà garantire lavoro e occupazione a 25 ragazzi autistici ed a 4 neurotipici. Ci saranno anche 2 alloggi dove i ragazzi potranno sperimentare anche l'esperienza dell'autonomia abitativa. Per l'apertura al pubblico bisognerà aspettare ancora qualche settimana perché nel frattempo i ragazzi faranno esperienza senza i clienti.