"Sindaco o il silos o i parcheggi": i cittadini si mobilitano e organizzano una raccolta firme

“Di essere presi in giro proprio non ci va. Abbiamo accettato, anche se a malincuore, la decisione dell’amministrazione di togliere i parcheggi da via Viarana nella certezza che sarebbe stato realizzato il silos, e adesso scopriamo che di quel parcheggio sotterraneo del quale si parla da anni e che lo stesso sindaco aveva confermato, non se ne farà più niente. A questo punto che ci vengano restituiti le aree di sosta che ci sono state tolte”.

Succede a Besana Brianza dove un gruppo di cittadini ha organizzato nelle scorse settimane una raccolta firme: 139 le sottoscrizioni raccolte in pochi giorni e già protocollate in comune. La richiesta viene rivolta direttamente al sindaco, Emanuele Pozzoli, affinché faccia rimettere quei parcheggi eliminati in via Viarana (dopo il cantiere di restauro del borgo) che aveva annunciato sarebbero stati “colmati” dai posti auto che l’amministrazione avrebbe recuperato con la realizzazione del silos. "Il comune interviene con la realizzazione di parcheggi nei luoghi dove vi è un reale interesse pubblico - aveva spiegato il sindaco a novembre a MonzaToday, rispondendo alle lamentele dei residenti che chiedevano il ripristino dei posti auto -. Non è possibile realizzare aree di sosta per soddisfare le esigenze di chi ha più di un'auto, ma non ha il box o il posto auto riservato. Vengono realizzati parcheggi dove servono alla collettività”. E in merito alla vicenda del silos aveva annunciato che: "Finalmente la pratica si è sbloccata. Non abbiamo ancora un crono programma: stiamo attendendo notizie e aggiornamenti dalla Sovraintendenza. Il progetto prevede la realizzazione di circa 13 posti auto pubblici, non di proprietà dei residenti".

Ma ad oggi i parcheggi non ci sono e quel silos non verrà realizzato. Una storia annosa quella del parcheggio sotterraneo nel compendio residenziale di Villa Dragoni – Volta che risale al 2006 e che prevedeva la realizzazione di 13 posti auto comunali quali standard urbanistici nella realizzazione del silos. Così che quando nei mesi scorsi il borgo di via Viarana era stato sottoposto a un importante intervento di restyling l’amministrazione aveva deciso di abolire i parcheggi lungo la strada recuperandone due a disco orario. Ma ad aprile la giunta ha modificato la convenzione chiedendo la monetizzazione invece della realizzazione del silos.

“Ci sentiamo presi in giro e oggi ci ritroviamo senza parcheggi e soprattutto con la certezza che di quel silos non si farà più nulla - concludono i cittadini -. Siamo costretti a dover parcheggiare l’auto a diverse centinaia di metri da casa, con seri disagi non solo per noi residenti ma anche per i clienti delle attività commerciali. Non è possibile che dall’oggi al domani una via così importante e rivalutata di Besana si ritrovi senza neppure un posto auto. Una via dove la maggior parte degli stabili sono storici, quindi senza garage interni. Chiediamo che vengano tolti quei dissuasori posizionati per impedire il parcheggio per restituire così un diritto a chi vive in quella via, ma anche ai clienti delle attività commerciali”.