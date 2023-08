Una gara di solidarietà per aiutare Hope, Angelo, Milo ad uscire dal canile

Una gara di solidarietà per donare una seconda vita a Hope, Angelo e Milo e agli altri cani che vivono dietro le sbarre di un canile del Sud o in stallo in attesa di trovare una famiglia. Una gara di solidarietà quella che parte dalla Brianza e che è stata organizzata da Franco Crippa, un concorezzese salito alla ribalta delle cronache per avere aperto le porte della sua grande casa a cani anziani, malati e senza speranze certo di donare loro un futuro (anche se breve), ma carico di amore.

Crippa, insieme ad alcuni amici, ha fondato il gruppo “Aiutiamo degli angeli”. “Da quasi 2 anni sosteniamo, attraverso l'autofinanziamento e le donazioni, i cani in difficoltà - spiega Franco Crippa -. Sosteniamo il lavoro di volontarie che conosciamo personalmente e operano in diversi canili soprattutto del Sud e che allontanano i cani dalla strada, dall’abbandono, dal randagismo e dai maltrattamenti. In questi periodo stiamo sostenendo a distanza una cinquantina di cani”.

Ma purtroppo il gruppo, oltre alle pappe e alle medicine, in queste ultime settimane ha dovuto sostenere anche importanti spese mediche per interventi chirurgici. “Sappiamo che questo è periodo di ferie e per molti anche di difficoltà economica - conclude Crippa -. Chi può ci dia una mano, per continuare a sostenere questi angeli a quattro zampe e nel frattempo cercare per loro una famiglia che gli doni davvero quell’amore e quelle attenzioni che, fino ad oggi, purtroppo non hanno conosciuto”. Francesco Crippa ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme. Per ulteriori informazioni sulle attività del gruppo è possibile telefonare al numero 328.3516380.