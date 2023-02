Riccardo, l'istruttore nazionale di krav maga che insegna gratis alle donne a difendersi

Quando arrivano in palestra qualcuna ha già alle spalle tristi episodi di violenza e di minacce. Storie, alcune volte molto gravi, che hanno portato donne di tutte le età a rivolgersi all’istruttore monzese per imparare quelle tecniche (teoriche e pratiche) da adottare per prevenire le situazioni di pericolo, ma anche per cercare di scappare dall'aggressore. Il maestro in questo è il monzese Riccardo Carossia, un lungo curriculum di qualifiche nel settore delle arti marziali e di difesa personale che lo ha portato oggi a diventare docente nazionale, a condurre corsi a Monza e a Gorgonzola (nel Milanese), oltre che essere coordinatore tecnico provinciale di Feder Krav Maga Italia.

In occasione della festa della donna il prossimo 8 marzo - come già avviene il occasione del 25 novembre - Carossia organizza un seminario gratuito di anti aggressione nella sede dell’associazione Kobudo Brianza a Monza. Il corso si terrà l’8 marzo dalle 20 alle 22 nella palestra dell’istituto Dehon (in via Appiani). Una scelta di offrire a un assaggio di questa disciplina di autodifesa di origine israeliana alle donne di Monza e della Brianza che da anni il professionista ripete in occasione dell'8 marzo e del 25 novembre.

“Come atleti e come istruttori - spiega Riccardo Carossia - abbiamo una grande responsabilità sociale. Dobbiamo contribuire al benessere e alla sicurezza delle persone, fornire loro gli strumenti adeguati per intervenire quando si trovano in situazioni di pericolo reale”. E sono tante le donne che, negli ultimi anni, anche a Monza si rivolgono agli insegnamenti di Riccardo Carossia, una passione per le arti marziali iniziata quando aveva solo 12 anni e che è poi diventata un lavoro.

“Ai corsi arrivano anche ragazzine - prosegue -. Giovanissime di 15 anni, oltre che donne di ogni età. Donne che sempre più spesso vogliono apprendere le tecniche di autodifesa perché vivono sole o si ritrovano ogni giorno ad affrontare situazioni dove potrebbero presentarsi pericoli. Dal ritorno a casa in auto o sui mezzi pubblici la sera, ai viaggi di lavoro da sole. Ma alcune volte la decisione di imparare a difendersi scaturisce dopo una aggressione. Tutte vivono situazioni di insicurezza e sono preoccupate dall’aggravarsi di episodi di violenza nelle nostra società”. Accanto alla parte prettamente pratica durante il seminario viene affrontata anche una parte teorica durante la quale alle partecipanti vengono insegnate modalità per evitare eventuali situazioni di pericolo. Per partecipare telefonare al numero 347.1268510.

Riccardo Carossia è insegnante di Krava Maga, Ju Jitsu Self Defence e Kick Boxing. È direttore tecnico (settore self defence) presso Kobudo Brianza Monza; è docente nazionale e coordinatore tecnico per Monza e Brianza di FederkravmagaItalia-Global defender Ssd società specializzata nella formazione professionale per la sicurezza.