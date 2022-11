Il riccio pieno di parassiti salvato dall'automobilista brianzolo

Quando Elio ha trovato quel riccio che camminava affaticato lungo una strada a scorrimento veloce di Agrate Brianza non ha perso un minuto e lo ha subito portato al Cras Stella del Nord della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Calolziocorte, in provincia di Lecco.

Grazie alla convenzione firmata dalla presidente dell'associazione, Michela Vittoria Brambilla, e dal comandante della polizia provinciale di Monza Flavio Zanardo gli animali trovati nella provincia di Monza e Brianza (oltre a quelli recuperati nei territori di Lecco e Como) vengono accolti e curati nel Centro di recupero degli animali selvatici.

Il riccio è stato subito visitato dai veterinari: era molto debole e pesantemente aggredito dai parassiti. Grazie a una cura di antibiotici e una terapia appositamente studiata, l'animale si è ripreso e ora sta meglio. "Ora è curato dalle nostre volontarie che non gli fanno mai mancare erbette, miele, bacche e insettini e tutto ciò di cui questi simpatici animali con gli aculei vanno ghiotti. Una volta che si sarà ripreso del tutto potrà finalmente tornare in natura", fanno sapere dal Cras lecchese.

Quello del riccio di Agrate Brianza è solo uno dei centinaia e centinaia di salvataggi effettuati da ‘Stella del Nord’. Per un totale di 65 mila metri quadrati, il Cras comprende spazi specifici per il primo soccorso, l’accoglienza, la degenza e il reinserimento in natura dei piccoli mammiferi e degli ungulati, voliere e tunnel di volo lunghi oltre 20 metri per gli uccelli. Il tutto con uno staff veterinario di prim’ordine e volontari adeguatamente formati per accogliere animali di habitat diversi, montani, lacustri e boschivi.



“La fauna selvatica - spiega Michela Vittoria Brambilla - va conosciuta per essere rispettata al meglio. E siamo estremamente felici, in questo senso, della grande attenzione mostrata dai moltissimi cittadini che ogni giorno ci contattano: un gran numero di animali è vivo proprio grazie alle loro segnalazioni. Ringraziamo tutti coloro che ci chiamano e ci sostengono e ricordiamo a tutti che se trovate un animale selvatico dovete sempre contattare la polizia provinciale o, in alternativa, il nostro Cras ‘Stella del Nord’ al numero 0341/1910881”.