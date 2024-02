Quella tonnellata di rifiuti (tra vetri, plastica e sanitari rotti) abbandonati lungo la roggia

Una tonnellata di immondizia. Questo il bottino, tutt’altro che edificante, che hanno raccolto i volontari di Monza Plastic Free durante la mattinata di lavoro nell’area di via Rosmini. Erano tanti i volontari (anche ragazzi e bambini) che sabato 24 febbraio hanno indossato pettorina e guanti e hanno partecipato al consueto appuntamento di pulizia di un angolo della città

Questa volta è stato il turno della zona lungo la roggia: via Lippi, Rosmini e Cesare da Sesto. Strade poco frequentate e utilizzate dai maleducati come discarica a cielo aperto. E anche questa volta la raccolta è stata importante. “Abbiamo raccolto circa una tonnellata di rifiuti - spiegano gli organizzatori a MonzaToday -. Un terzo erano bottiglie di vetro. Ma anche tanta plastica, residui di mobili; bidet e piastrelle rotte. Oltre a un cumulo di lana di vetro e qualche pneumatico"..

La maleducazione e l’inciviltà di alcuni non scoraggia certo i volontari di Monza Plastic Free che in questi anni, in città e in provincia, stanno riscuotendo un grande successo e tanto interesse ogni volta che organizzano una pulizia. I cittadini sono molto attenti a segnalare discariche abusive, non solo in periferie ma anche nelle vie del centro. Il prossimo appuntamento è fissato per il 10 marzo, alle 9.30 in via Parmenide (ingresso istituto superiore Mapelli), una delle aree spesso “nascoste” diventate luogo di scarico di immondizie private, ma anche di resti di cantieri edili. Per iscriversi collegarsi a questo link.

Intanto a Monza prosegue la battaglia contro gli incivili che scaricano i rifiuti lungo le strade e i prati. L'ultimo episodio è di pochi giorni fa quando la polizia locale è riuscita a rintracciare un imprenditore di Milano che aveva scaricato i rifiuti lungo via dell'Offelera, una strada dove da tempo i residenti denunciavano la presenza di sacchetti (ma non solo) gettati dalle auto in transito.