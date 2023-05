Arriva a Monza l'ex ministro Roberto Speranza

L'ex ministro della salute Roberto Speranza arriverà nella città di Teodolinda per una missione speciale. Spetterà infatti a lui consegnare i diplomi ai giovani della scuola di formazione politica voluta dall'associazione Alisei e tenutasi nella sede della Cgil in via Premuda. Con l’ultima lezione aperta al pubblico, la consegna dei diplomi e l’aperitivo finale, venerdì 26 maggio sarà infatti l’ultimo appuntamento di “Così va il mondo. Scenari internazionali tra crisi climatica e conflitti”, la nona edizione della scuola di formazione politica che anche nel 2023 si è rivolto ai giovani brianzoli tra i 16 e i 21 anni. Quest’anno, a consegnare i diplomi in Camera del lavoro sarà appunto Roberto Speranza, parlamentare ed ex ministro della salute nei governi Conte II e Draghi.

Ad affiancarlo per l’ultimo incontro con i ragazzi ci saranno anche Walter Palvarini, segretario generale della Cgil Monza Brianza, e Tania Goldonetto, segretaria confederale e segretaria generale della funzione pubblica Cgil in Brianza. Un’edizione ricca quella del 2023 di Alisei, con ospiti importanti come per esempio Domenico Quirico, giornalista e reporter di guerra, che a marzo ha inaugurato il corso parlando di conflitti tra potenze. Poi la scuola ha proseguito con lezioni di economia, di antimafia, di geopolitica, con un approfondimento sulla Cina del giornalista Simone Pieranni, mentre sui diritti umani i corsisti hanno potuto ascoltare le testimonianze di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e di Laura Silvia Battaglia, giornalista specializzata in Medio Oriente. I giovani allievi si sono poi confrontati anche sul tema del disagio giovanile dopo la pandemia con l’aiuto del pedagogista Davide Fant e della psicologa e psicoterapeuta Paola Elena Cesari.

L'ultima tappa, fanno sapere dalla scuola, sarà una lezione particolare perché sarà tenuta da un rappresentante istituzionale che ha avuto importanti incarichi di responsabilità, a partire dalla gestione dell’emergenza sanitaria come ministro della salute, e nella quale si parlerà di Servizio sanitario zazionale ma anche di democrazia e partecipazione. L’appuntamento è alle 17 in sala “Bruno Trentin” presso la Camera del lavoro a Monza, in via Premuda 17. L’entrata è libera.

Per gli studenti, hanno concluso dalla scuola, è previsto anche un viaggio a Roma a giugno per la visita guidata al Palazzo del Quirinale e alla sede nazionale della Cgil, a suggellare a un'edizione particolarmente riuscita.