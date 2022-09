Il primo robot umanoide (super intelligente) è nato in Brianza

Si sa muovere e grazie alle ruote può spostarsi in qualsiasi direzione. E' in grado di coprire turni di otto ore senza "stancarsi", ricaricandone le batterie. E interagisce con i "colleghi" umani grazie agli end effector, le "mani digitali" con cui si relaziona con le persone e l'ambiente circostante. E' nato in Brianza, grazie al lavoro di un'azienda di Besana, RoBee™, robot umanoide cognitivo creato per operare nelle smart industries a supporto delle persone nei lavori usuranti e pericolosi per la salute fisica e psicologica.

A dare i natali al robot umanoide lo scorso maggio è stata la Oversonic, azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di cognitive computing per la robotica. "Un prodotto studiato per rispondere alle esigenze delle smart industries – aveva spiegato Fabio Puglia, presidente di Oversonic all'epoca del lancio di RoBee – Frutto di un lavoro progettato e validato anche grazie alla collaborazione con alcune aziende partner, che hanno testato il robot nei propri stabilimenti, RoBee™ rappresenta la nuova generazione di robot cognitivo, in possesso di tutte le necessarie certificazioni per essere commercializzato e per operare all’interno degli ambienti industriali. Una macchina in grado di coniugare una strategica piattaforma cognitiva in cloud ed un’operatività di carattere industriale: il punto di equilibrio tra un approccio 5.0 e le più innovative tendenze della robotica sociale".

Il team di ingegneri di Oversonic ha reingegnerizzato la struttura del robot, inserendo un sistema di controllo più potente e aumentando l’efficienza del sistema di batterie, ottimizzato per consentire a RoBee™ di svolgere un maggior numero di azioni nell’arco delle otto ore. Anche l’alimentazione è stata completamente innovata, inserendo la funzione di ricarica per induzione tramite appositi dispositivi di ricarica wireless. Dal punto di vista meccanico, invece, rispetto alle precedenti versioni sperimentali, il robot è stato attrezzato con supporto di ruote omnidirezionali, che consentono a RoBee™ di navigare lo spazio agevolmente in qualsiasi direzione. Inoltre, è stata ampliata la gamma di end effector, ovvero dei dispositivi posti alle estremità delle braccia, attraverso i quali il robot interagisce con le persone e con l’ambiente circostante" si legge nella presentazione.

Il robot brianzolo è anche intelligente: grazie alla tecnologia di comunicazione industriale ad alta velocità può acquisire più velocemente informazioni su processi sempre più complessi. "Fin dall’inizio abbiamo pensato a RoBee come a una macchina in grado di intervenire in ambienti industriali, per svolgere con maggiore efficienza compiti che le persone non meritano di fare – prosegue Puglia – Continuiamo a credere che il layout umanoide faccia la differenza nell’agevolare il rapporto sociale uomo-macchina e che nel futuro dell’industria 5.0 questi sistemi saranno sempre più centrali nei processi produttivi. RoBee™ prefigura la fabbrica del futuro e anche nel design rimarca questa naturale vocazione industriale".

L'azienda approva un nuovo statuto

Ora il consiglio di amministrazione di Oversonic Robotics ha approvato un nuovo statuto sociale, contenente le modifiche connesse all’adozione dello status di “società benefit”.