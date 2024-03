Dalla Brianza ai sistemi di movimentazione di tutto il mondo: l'espansione di Rollon

Fondata nel 1945, quasi 80 anni fa, Rollon, azienda con sede a Vimercate e ad Arcore già parte di The Timken Company, continua a espandersi. Nuove acquisizione con una espansione che ha portato l’azienda brianzola a confermarsi fornitore leader di guide lineari, guide telescopiche, attuatori e sistemi, impiegati in un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali con un ampliamento del proprio portfolio prodotti. Tra i marchi acquisiti da parte di The Timken Company ci sono Nadella, Durbal, Shuton-Ipiranga, Chiavette Unificate e Rosa Sistemi. Il completamento dell'acquisizione del Gruppo Nadella nell'aprile 2023 e l'annuncio dell'acquisizione di Rosa Sistemi nell'ottobre 2023 non solo hanno ampliato e arricchito il portfolio di Rollon, ma hanno anche offerto l'opportunità di mettere a frutto l'eredità di ciascun brand. Ciò ha portato alla creazione di nuove sinergie, consentendo a Rollon di offrire competenza, esperienza ed eccellenza in tutte le categorie di prodotti ai suoi clienti globali.

"Le gamme di prodotto di Nadella, Shuton-Ipiranga, Durbal, Chiavette Unificate e Rosa Sistemi sono ora disponibili attraverso la rete globale di Rollon, che è ora in grado di offrire un portfolio sempre più completo di componenti lineari, attuatori e sistemi, viti a ricircolo di sfere, teste a snodo e cuscinetti sferici", spiega Rüdiger Knevels, CEO del Gruppo Rollon.

"Questo traguardo rafforza la nostra vision di essere il fornitore leader mondiale di tecnologie di movimentazione lineare per soluzioni personalizzate e servizi digitali, impegnato in un approccio innovativo e sostenibile". L’ampliata gamma di prodotti comprende guide lineari, guide curve e telescopiche; attuatori, sistemi multi-asse, unità di trasferimento robot e sistemi circolari; viti a sfera, teste a snodo, snodi sferici e cuscinetti a ricircolo di rulli.

Azienda leader mondiale

Acquisizioni strategiche e importanti che hanno portato Rollon ad ampliare la propria gamma sia in termini di prodotti che di rete di distribuzione, posizionando il Gruppo come uno dei principali fornitori di tecnologie di movimento lineare a livello mondiale. Le soluzioni Rollon sono adottate a livello globale nei settori dell'automazione industriale, dell'aerospaziale, del medicale, del material handling e in altri settori in cui le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità del prodotto sono essenziali. In particolare, l'esperienza di Nadella nella progettazione di sistemi di movimentazione lineare per carichi gravosi rappresenta un'aggiunta preziosa alla divisione di movimentazione lineare di Rollon. Con oltre 90 anni di esperienza in diversi settori, Nadella è ben preparata ad affrontare molteplici sfide ingegneristiche.

Il suo impegno nella customizzazione, nei servizi di progettazione e nell'assistenza tecnica di alto valore attraverso il suo centro tecnologico interno giocherà senza dubbio un ruolo fondamentale nell'ecosistema Rollon by Timken. Durbal e Chiavette Unificate, ciascuna con oltre 70 anni di esperienza, sono le specialiste del Gruppo Rollon by Timken nella progettazione e produzione di teste a snodo, snodi angolari e assiali, cuscinetti sferici e forcelle. Servono settori globali come quello dei macchinari industriali e del packaging, offrendo una gamma di prodotti diversificata. Shuton-Ipiranga vanta oltre 50 anni di storia nel campo delle viti a ricircolo di sfere ad alte prestazioni.

L'esperienza acquisita in settori quali macchine utensili e automazione, unita a un approccio incentrato sul cliente, alla ricerca e all'innovazione, promette un futuro entusiasmante nelle applicazioni che richiedono posizionamento, carico e movimento lineare in genere. Infine, con oltre quattro decenni di esperienza, Rosa Sistemi è specializzata nella progettazione e produzione di guide prismatiche, a ricircolo di rulli e sistemi lineari personalizzati, offrendo soluzioni all'avanguardia per settori come le macchine utensili, l'aerospaziale e il medicale.