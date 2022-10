Quelle strane sagome apparse sui muri del comune brianzolo

Settimana scorsa i muri di Seregno erano stati invasi dagli autoscatti. Adesso invece da strane e coloratissime sagome, anche in questo caso di perfetti sconosciuti. Entrambi protagonisti dello stesso progetto artistico: quello portato avanti da Streetartpiù che con la rassegna 'Publikart by Streetartpiù' propone progetti artistici in giro per i comuni della Brianza.

Questa volta protagonista della mostra (en plein air) è Valeria Angelini, da un'idea dell'architetto monzese Felice Terrabuio. Le foto presentate attraverso i manifesti sono una parte del progetto ‘Perception-onis’, che nasce dalla creazione di una sequenza fotografica in cui l’alternarsi delle immagini invita lo sguardo a seguire l’effetto del colore, focalizzandosi infine sulle sagome. L’attenzione scivola dal colore di sfondo alle immagini, e lo sguardo si sofferma sui tratti accennati ottenuti con la grafica digitale.

'Publikart by Streetartpiu' è un ciclo di “Opere d'arte” su 6 manifesti affiancati 140h x 200 cm (opera unica suddivisa in 6 parti) affissi in via Marconi a Seregno. Quattordici giorni di affissione: le sagome di Valeria Angelini rimarranno esposte fino al 6 novembre. Poi sarà la volta delle opere di Marta Lucia Sosio e infine quelle di Marina Giannobi. Un progetto nato durante il periodo della pandemia proprio con l'obiettivo di portare l'arte all'esterno e di farla vivere e ammirare in luoghi non comunemente utilizzati. Spazi aperti dove tutti possono vedere e ammirare: un'arte fruibile, diffusa e soprattutto libera per le strade della città, con le vie che si trasformano in galleria d’arte.

"La filosofia di Pulikart de-localizzare l'arte, dislocarla, diffonderla nella città, ritornando alla vocazione dell'arte en plein air e diffusa all'aperto - spiegano i promotori -. Ripensare a luoghi e modi di fruizione oltre i luoghi chiusi, la magia di una apparizione inattesa sotto forma di opere d'arte in città, arte diffusa offerta allo sguardo di passaggio. Arte libera, fruibile, diffusa e democratica, arte nelle strade".