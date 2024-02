Sanremo: nella top 5 c'è anche il monzese Irama

A Sanremo anche Monza sale sul palcoscenico dei finalisti. Il cantante monzese Irama si è classificato al quinto posto nell'edizione 2024 del Festival di Sanremo.

Al primo posto Angelina Mango con la canzone "La noia", al secondo posto Geolier (il più votato al Televoto con il 60%) e la sua "I p' me, tu p' te", terza classificata Annalisa con "Sinceramente". Nella top 5 della serata Ghali al quarto posto, quinto Irama. Il Premio della Critica Mia Martini a Loredana Bertè con "Pazza". Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fiorella Mannoia con "Mariposa".

Talento, bellezza e carisma. E pure una gran voce. Sono le caratteristiche che ha portato sul palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo, il 27enne monzese. Un arrivo decisamente atteso il suo. Che già negli anni precedenti aveva raggiunto importanti risultati al Festival della musica italiana: nel 2019 si è infatti classificato settimo con "La ragazza con il cuore di latta", nel 2021 quinto con "La genesi del tuo colore" e nel 2022 quarto con l'intensa "Ovunque sarai". Classe 1995, nato a Carrara e trasferitosi a Monza a 8 anni, quest'anno il cantante è salito nel palco più famoso d'Italia con il brano "Tu no", di cui è anche autore, descritta dallo stesso artista come una "canzone molto emotiva, caratterizzata da sonorità soul e incentrata temi universali come la mancanza e la distanza".

"Nasce da una storia personale - ha dichiarato il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del suo brano sanremese - Non ha orpelli, è spontanea, immediata, diretta, ricca di emozioni e affronta temi universali come la mancanza e la distanza". La storia di un amore finito, che genera ricordi e sofferenza, in una ballata malinconica interpretata da Irama contemporaneamente con grazia e potenza.