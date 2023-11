Ritornano le scatole di Natale: un regalo per uno sconosciuto in difficoltà

Natale si avvicina e ritorna una delle iniziative solidali più amate e seguite: quella delle scatole di Natale. Quest’anno come punto raccolta in Brianza è stata individuata dagli organizzatori l’associazione Angeli della Strada che ha sede a Varedo in via Bellini 31 (dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30).

Le scatole di Natale sono doni che vengono confezionati per perfetti sconosciuti. Regali messi all’interno di normalissime scatole che poi vengono confezionati proprio come pacchi dono con un biglietto indirizzato al destinatario (uomo, donna, o bambino). Le scatole poi verranno distribuite dalle associazioni alle persone e alle famiglie in difficoltà. In ogni scatola, dove naturalmente non deve mancare il bigliettino, bisogna inserite una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino; no maglioni e collant); un prodotto di bellezza (profumo, trucco, deodorante, bagnoschiuma profumato; spazzolino e dentifricio per i bambini; no campioncini gratuiti); un passatempo o un giocattolo (un giochino o un faidate per i bimbi, libri, cruciverba, sudoku, carte; no dizionario) e un dolcetti (biscotti, cioccolatini, caramelle tutto confezionato; no conserve, cose salate, barattoli e vetro).

La scatole verranno raccolte dal 24 novembre all’11 dicembre.