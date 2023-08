In Brianza i politici e i futuri amministratori tornano sui banchi di scuola

Un corso di formazione per politici e amministratori degli enti locali. Lo annuncia il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo: il corso, organizzato da UPEL - Unione Provinciale Enti Locali, in collaborazione con il comune di Cesano Maderno e l'Università Vita-Salute San Raffaele, rappresenta un passo verso un'amministrazione locale sempre più competente ed efficace e inizierà il 16 settembre.

Il coordinamento scientifico sarà curato da Giuseppe Mele, già segretario generale del comune di Milano, mentre la direzione organizzativa sarà curata da Claudio Biondi. Il corso è articolato in 11 lezioni che si svolgeranno a Palazzo Arese Borromeo.

Tra i relatori: Riccardo Patumi (consigliere della Corte dei Conti); Paola Suriano (formatore esperto nella selezione e reclutamento del personale degli enti locali); Pasquale Criscuolo (già segretario generale e direttore generale del comune di Genova, attualmente in servizio con le stesse funzioni presso il comune di Parma); Roberto Colangelo (direttore bilancio e partecipate del comune di Milano); Ambrogio Moccia (già presidente della V Sezione penale del Tribunale di Milano e oggi assessore alla Sicurezza del comune di Monza); Claudio Galtieri (già procuratore generale della Corte dei conti); Umberto Realfonzo (già presidente di Sezione del Consiglio di Stato); Fabrizio Dall'Acqua (segretario generale del comune di Milano); Dora Lanzetta (dirigente Unità Beni Ambientali e Paesaggio del comune di Milano).

L'approccio delle lezioni permetterà di mettere a confronto esperienze e di generare soluzioni innovative alle sfide che i Comuni affrontano quotidianamente. L'acquisizione di competenze avanzate e la comprensione approfondita di tematiche cruciali, come la gestione delle risorse e la prevenzione della corruzione, porteranno ad un'amministrazione locale più efficiente e responsabile.

La partecipazione è soggetta a un costo di iscrizione e l'evento richiede un'iscrizione obbligatoria. Il corso si svolgerà in presenza, con cadenza settimanale il sabato dalle 9 alle 12. È possibile iscriversi e consultare i costi di partecipazione sul sito web di Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo: https://www.centroeuropeopalazzoborromeo.it/post/scuola-per-politici-e-amministratori-di-enti-locali-e-regione-settembre-novembre-2023

