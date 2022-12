La centralissima via di Monza che la sera si illumina solo con le torce

Mentre le vie del centro si illuminano a festa c'è un vicolo nel centro di Monza dove al calar della sera è buio pesto. Sempre. Si tratta di vicolo dei Molini, una delle tante stradine che dal centro conducono verso gli spalti e la piazza Cambiaghi.

La denuncia arriva dai social, dal gruppo Facebook 'Sei di Monza se...'. Un'utente pubblica la foto del vicolo al buio, illuminato solo dalle torce dei cellulari. Un vicolo molto utilizzato anche da chi, dal centro, deve raggiungere poi i locali degli spalti. "Vicolo dei Molini (via che collega spalto Maddalena con il centro) quel poco di luce che vedete è dato dal flash utilizzato per fare la foto ma se si passa di lì è sempre buio pesto e recentemente una ragazza è stata aggredita. È possibile mettere un lampione che illumina un po'?", scrive la monzese sul gruppo social.

Il tentativo di aggressione del quale si parla è avvenuto proprio pochi mesi fa quando una donna di 40 anni che lavora in centro uscita dall'ufficio ha attraversato quel vicolo per andare a prendere l'auto. Durante il tragitto è stata avvicinata da due presunti aggressori che hanno tentato di prenderle la borsa. La donna, fortunatamente, è riuscita a fuggire, a nascondersi in un androne.