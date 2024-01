A Monza arriva la Befana del motociclista: ecco tutte le strade chiuse al traffico

Domani, sabato 6 gennaio, a Monza torna puntuale la Befana del motociclista. L'evento, giunto quest’anno alla 31esima edizione, è stato organizzato dal MotoClub Monza Oscar Clemencigh. Come sempre la protagonista sarà la solidarietà con i meravigliosi centauri (e centaure) in molti casi abbigliati da befane che a bordo dei loro bolidi si faranno ammirare e porteranno doni ai bambini che stanno affrontando un momento di difficoltà. Il ritrovo (dalle 8.30) in piazza Trento e Trieste; alle 10 la benedizione di monsignor Silvani provasi e alle 10.30 si accendono i motori con la sfilata per le vie della città e la consegna di calze e balocchi ai bambini e ai ragazzi accolti al Centro Mamma Rita e in Cascina Cantalupo.

Naturamente ci saranno ripercussioni sul traffico. Dalle 7:30 alle 14 (e comunque fino al passaggio della sfilata) è vietato il transito dei mezzi nelle vie: Gambacorti Passerini, via degli Zavattari, piazza Trento e Trieste (formazione corteo); via padre Giuliani, via Manzoni, via Appiani, piazza Citterio, viale Regina Margherita, viale Brianza, via Ramazzotti, via Pergolesi, via Boito, viale Battisti, piazzale Virgilio, viale Elvezia (andata e ritorno), via Lario, viale Lombardia, via della Taccona, via Ticino, via del Tiro a Segno, via Cavallotti, via Mauri, via Marsala, corso Milano, via Borgazzi, via Aquileia, via Monte Santo, viale. Fermi, viale delle Industrie, viale Stucchi, viale Sicilia, via Tognini (parcheggio Stadio - scioglimento corteo).