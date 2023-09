Monza blindata: tutte le strade chiuse per il Pride, la corsa, la processione e il Monza Wine Experience

Quello del 16 e 17 settembre sarà un fine settimana con numerosi eventi in città. Eventi che richiameranno migliaia di persone e che, naturalmente, prevedono una riorganizzazione della viabilità con strade chiuse e deviazioni.

Si inizierà sabato 16 settembre con il Brianza Pride, la grande manifestazione della comunità arcobaleno che richiamerà a Monza oltre 5mila persone. Dalle 16 alle 18 (e comunque fino al termine del passaggio del corteo) è vietata la circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti in piazza Castello (luogo del ritrovo) e poi in via Turati, largo Mazzini, via Italia, via Gambacorti Passerini, via Manzoni, via Appiani e poi arrivo in piazza Citterio.

Sempre sabato 16 settembre strade chiuse per il Monza Wine Experience. Dalle 15 alle 24 è vietata la circolazione in via Bergamo nel tratto compreso tra l’incrocio con via Aliprandi e con via Pesa del Lino. Inoltre è vietata la circolazione in via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino a quella con via Lecco.

Domenica 17 settembre in occasione della Festa dello Sport la mattina strade chiuse per il passaggio della camminata organizzata da Streetworkout Italia. Dalle 10 alle 12 (e comunque fino al termine del passaggio dei partecipanti) divieto di transito in piazza Trento e Trieste (da dove partirà la manifestazione), piazza Duomo, via Italia, largo Mazzini, via Santa Maddalena, spalto Isolino, via Passerella dei Mercati, via Vittorio Emanuele II, via Carlo Alberto, piazza Carrobiolo, piazza Roma, largo IV Novembre, piazza Carducci, piazza San Paolo con arrivo poi in piazza Trento e Trieste.

Sempre domenica mattina a Monza si svolgerà la processione del Santo Chiodo con il passaggio degli alabardieri. Dalle 10.15 alle 11.15 è vietata la circolazione in piazza San Pietro Martire (dove partirà la processione), via Carlo Alberto, piazza Roma, via Italia, via Rossi e piazza Duomo.