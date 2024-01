Dalla Brianza alle case di 25 milioni di italiani: alla scoperta degli studi televisivi di Qvc

Dagli studi televisivi in Brianza alle case di 25 milioni di italiani. Dietro l’edificio all'avanguardia che sorge in via Guzzina a Brugherio c’è un mondo che attraverso il piccolo schermo ogni giorno si racconta, con una storia iniziata quasi 14 anni fa che ha portato il colosso mondiale del videocommerce ad aprire proprio in Brianza la sua sede italiana.

Cinquecento dipendenti in Italia – in Brianza – e 24mila a livello internazionale, 17 ore di diretta ogni giorno e una squadra che lavora senza sosta per raccontare, ogni giorno, alle telespettatrici – clienti finali – prodotti e novità dei 1700 brand con cui collabora. Dai presenter, i volti storici del canale tv che a Brugherio va in onda dal 2010, ai registi e ai professionisti che curano ogni aspetto del lavoro: dalla campionatura dei prodotti, alla preparazione degli show fino ai designer e alle truccatrici. Per la prima volta, per mostrare il dietro le quinte del lavoro quotidiano che ogni giorno viene svolto negli studios della Brianza, QVC Italia ha aperto le porte della sua storica sede di Brugherio. E dietro ogni show c’è molto di più.

MonzaToday ha potuto fare un viaggio alla scoperta dei retroscena delle produzioni televisive, delle figure specializzate che ci lavorano e degli ambienti. Studi che, come se fosse un salotto di casa, ospitano le dirette che non finiscono mai del colosso del video commerce. A presentare l’azienda che da 14 anni è presente in Italia e da 38 è una realtà storica negli Stati Uniti, è stata Sarah-Jane Morgan, CEO di QVC Italia affiancata dai professionisti che nella sede di Brugherio lavorano ogni giorno.

“Siamo felici di aver aperto le porte di QVC alla stampa e mostrato i nostri studi, un simbolo tangibile del nostro impegno per l'innovazione e l'eccellenza. Questo momento è stato un'occasione speciale per raccontare il grande impegno e la professionalità che stanno alla base dei nostri show quotidiani, e far conoscere la squadra di professionisti che ogni giorno crea un legame autentico con la nostra community di clienti attraverso uno storytelling che porta gioia nello shopping. Non vediamo l'ora di condividere i nuovi traguardi che ci attendono nei prossimi anni, mettendo sempre in prima linea i nostri valori, fondati sugli elementi che ci caratterizzano come la forte componente umana, l’offerta di prodotti curati e un’esperienza d’acquisto semplice” – ha dichiarato Sarah-Jane Morgan, CEO di QVC Italia che prima di approdare a Qvc aveva collezionato esperienze nel settore retail dell’alta moda in Inghilterra.

“Qualità, valore e convenienza” ha ricordato la Ceo, seconda amministratore delagto donna a ricoprire un ruolo simile nell’azienda.

I numeri di Qvc Italia

Con 17 ore di diretta al giorno per 364 giorni l’anno, QVC è in assoluto l’emittente italiana con più ore di diretta al giorno. Da quasi 14 anni in Italia (e 38 negli Stati Uniti dove è nata), è leader nel vCommerce (video Commerce) attraverso i canali TV ddt 32 e SKY 475, il sito eCommerce www.qvc.it , la TV on demand QVC+ e i canali social. A livello internazionale conta 24mila dipendenti di cui circa 500 nella sua sede italiana. Dal 2010 a oggi Qvc ha spedito quasi 19 milioni di pacchi con un’esperienza che per le telespettatrici non è solo shopping ma un’attesa e un desiderio realizzato.

A seguire gli show in diretta dalla sede di Brugherio sono soprattutto donne e a loro sono dedicati i programmi del palinsesto con un’offerta sempre rinnovata nei settori casa, bellezza, moda&accessori. Dai grandi brand, di cui molti made in Italy, a marchi meno noti ma selezionati per l’interesse e la qualità dei prodotti. Ma non è solo shopping: ogni prodotto, insieme ai suoi esperti, ha una storia da raccontare e su questo si basa l’esperienza televisiva offerta alla telespettatrice.

Studi televisivi che hanno l'aria di casa

La sede di Brugherio può contare su due studi innovativi per gli show in diretta: lo studio multifunzionale, il nuovo Home Studio, ai quali si aggiungono lo studio Multiplatform e lo studio Content. Il nuovo Home Studio, appena inaugurato, offre un’esperienza immersiva all’interno di un ambiente casalingo accogliente e curato nei minimi dettagli, proprio come una vera casa. Un solo spazio, molteplici aree tematiche: dalla camera da letto, all’area living dotata di una postazione smartworking, dalla sala da pranzo alla cucina a vista, dalla veranda dedicata a progetti di gardening e outdoor, al bagno. “Studio Home è la nostra casa” ha precisato Emanuela Catrani, multiplayform production Sales strategy execution senior manager, sottolineando come ogni show sia il risultato di una stretta “collaborazione di grandi professionalità e grandi professionisti”.

Dalla regia che orchestra e detta il ritorno attraverso gli operatori di studio e i set designer che disegnano l’armonia degli ambienti. E negli studi chi guarda la tv si deve sentire un po’ come a casa propria. Ma ha la possibilità di fare shopping comodamente dal divano, osservando i prodotti che vengono presentati con inquadrature strette e prolungate per dare ai clienti il tempo di lettura necessario come se il prodotto fosse sullo scaffale di un negozio in attesa di essere valutato e scelto.

I retroscena dello show: cosa succede dietro le quinte

Dietro le quinte di ogni produzione c’è una grande squadra di professionisti che riunisce le competenze tipiche della televisione: addetti al trucco e capelli, fashion stylist, set designer, scenografi, studio coordinator, fino a professionalità uniche presenti solo in QVC come la figura del Line Producer, che conduce l’analisi in tempo reale delle vendite come un regista commerciale. Un ruolo chiave quello del Line Producer, che solo QVC impiega e che è fondamentale per una customer experience unica: raccoglie i feedback e le domande dalla community attraverso i social media come Whatsapp, segue lo status dello stock in vendita, modifica l’offerta in tempo reale, guida e manda indicazioni in studio a presenter e esperti che conducono lo show, per rispondere al meglio alle esigenze delle clienti.

A formare e coordinare la squadra dei volti del canale è Daniele Chiaromonte Talent manager presenter&experts. C’è poi un team composto da 20 professionisti specializzati nelle varie categorie merceologiche che assicurano e garantiscono la qualità. E grazie agli show trasmessi in diretta dagli studi televisivi di Brugherio in tredici anni e mezzo, da quando Qvc è approdata in Italia, in Brianza, sono stati quasi 19 milioni i pacchi spediti che hanno raggiunto le case dei clienti. Una nuova modalità di shopping che prima che un prodotto da proporre ha una storia da raccontare che dà voce ai desideri di milioni di donne. Tutti i giorni dell’anno (ad eccezione del 25 dicembre), per 17 ore al giorno.