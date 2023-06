Un tatuaggio nel ricordo di Cristian, il 16enne morto in sella alla sua moto

"Il papà di Cristian Donzello mi ha affidato un compito molto delicato: realizzargli un tatuaggio con il volto del suo ragazzo. Ne sono onorato: farò del mio meglio per esaudire il sogno e far vivere ogni giorno, anche sulla pelle di quel padre, il volto e il sorriso del suo ragazzo strappato troppo presto alla vita".

A parlare a MonzaToday è Roberto Aquilino, noto tatuatore monzese che ha lo studio in via Adda. Nel fine settimana a Monza si svolgerà lo Style Tattoo Expo. Sabato 11 e domenica 12 giugno all'Arena di viale Stucchi ci sarà il grande evento dove oltre 200 artisti del tatuaggio si sfideranno. Tra loro ci sarà anche Roberto Aquilino, che tatuerà il papà di Cristian.

"Ho conosciuto Cristian quando era ancora un bambino - racconta -. Eravamo vicini di casa, poi le strade si sono separate e io mi sono trasferito. Quando ho saputo della tragedia ho immediatamente contattato il papà. Anche se erano passati tanti anni, il ricordo di quella meravigliosa famiglia e di quel bambino erano ancora vivi in me. Poi il papà di Cristian un giorno è venuto in negozio e mi ha chiesto di tatuargli il volto del ragazzo. Ho accolto con piacere questa richiesta e gli ho anche proposto, raccogliendo il suo consenso, di realizzare il tatuaggio proprio in occasione dello Style Tattoo Expo in un ambiente di festa e di competizione". Così che nel fine settimana Roberto realizzerà questo sogno.

"Sono felice di realizzare questo tatuaggio, ma soprattutto di realizzarlo in una location dove si respira aria di festa e allegria - conclude -. Un ambiente giovane, vivace, proprio come era Cristian. Dopo la sua morte ho scoperto che era un ragazzo meraviglioso, che si circondava di tanti amici che gli volevano bene. Sono tanti i ragazzi che quando varcano la soglia del mio studio mi raccontano di essere amici di Cristian Donzello".