A Monza tavolini all'aperto e dehors: le concessioni prorogate fino alla fine del 2024

A Monza buone notizie per i gestori dei locali: fino alla fine del 2024 sono prorogate le occuparzioni del suolo pubblico per tavolini all’aperto e dehors. “Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per l’allestimento di tavolini esterni e dehor già rilasciate sulla base della procedura semplificata per emergenza sanitaria resteranno valide fino alla fine del 2024 – si legge nella nota ufficiale diffusa dal comune di Monza - con la possibilità per gli esercenti interessati di fare richiesta anche per nuove occupazioni di suolo tramite la medesima procedura semplificata”.

Una scelta che conferma la continuità alle azioni di rilancio dell’economia cittadina, seguendo le indicazioni della Legge annuale per il mercato e la concorrenza approvata il 30/12/2023.



Lo spirito con cui è nato il regolamento risale alla ripresa post-covid, confermando i criteri introdotti nel 2020 per il calcolo della superficie pubblica su cui le attività possono collocare ed estendere i propri tavolini esterni e dehor. Il documento contiene inoltre alcune raccomandazioni, che permettono alle attività che accettano di rispettarle di accedere ad alcune premialità, tra cui l’estensione dell’orario di apertura. Questi accordi opzionali, che il singolo esercente può impegnarsi a rispettare per ottenere un vantaggio economico, vanno dal contenimento del rumore in orari notturni al posizionamento di cestini e posaceneri nelle immediate adiacenze del locale fino alla fornitura di Wi-Fi gratuito e l’organizzazione di navette per il trasferimento dei clienti in discoteche e locali d’intrattenimento e spettacolo. Resta al contempo valida, per l’ottenimento di autorizzazioni quinquennali, la procedura ordinaria in applicazione del regolamento introdotto dall’amministrazione nel novembre del 2023.



Le richieste di convenzione così come i subingressi e rinnovi ordinari dovranno essere presentate secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello presente nel portale telematico del SUAP, a cui è possibile accedere dal sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.monza.it/it/aree-tematiche/SUAP/occupazione-suolo-pubblico/. Nella stessa pagina è disponibile anche il modulo per la presentazione delle domande, compilabile direttamente online.

Per chi ha già ottenuto l’autorizzazione con procedura semplificata negli anni scorsi, invece, il rinnovo fino a 2024 avviene in automatico.



“La proroga delle convenzioni in essere e la possibilità di accedere a nuove concessioni sulla base del regolamento – osserva l’Assessore al Commercio Carlo Abbà - prosegue l’impegno nel rilanciare le attività commerciali monzesi, visti anche gli ottimi risultati già ottenuti dal 2020 a oggi come è facilmente riscontrabile”.