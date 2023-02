Il 'telefono lilla': ecco la soluzione per far arrivare la metropolitana a Monza

Il sindaco Paolo Pilotto chiama a raccolta i consiglieri brianzoli eletti in consiglio regionale e chiede di fare squadra - superando le divergenze politiche - per realizzare i progetti più importanti per il territorio. In primis l’arrivo della metropolitana.

Una chiamata all’unità che l’associazione HQ Monza era riuscita a concretizzare già alcuni anni fa quando nel 2019 consiglieri regionali, deputati e senatori della Brianza si erano uniti riuscendo a sbloccare i fondi per l’avvio dei lavori della M5. Così che adesso il sodalizio – da sempre molto attento al tema della viabilità e soprattutto dell’arrivo della metropolitana nel capoluogo brianzolo – invita Paolo Pilotto a fare un passo ulteriore. Ben venga la richiesta di collaborazione di tutti i consiglieri regionali, ma per HQ Monza serve anche una ‘linea lilla’ dedicata per parlare con il sindaco di Milano Beppe Sala.

“Suggeriamo al sindaco di coinvolgere non solo i consiglieri ma anche i parlamentari di tutti gli schieramenti politici, come avevamo fatto noi - si legge nella nota ufficiale di HQ Monza -. Inoltre gli consigliamo di aprire una ‘linea dedicata’ con Palazzo Marino. Un ‘telefono lilla’ attraverso il quale i sindaci Pilotto e Sala si possano parlare (e si parlino) direttamente e con spirito costruttivo, scavalcando la palude di politici e lobbisti che continuano a frenare sulla M5 sino a Monza, e che spingono invece su altri prolungamenti di metrò, specie quelli funzionali a grossi progetti di sviluppo edilizio nell’area metropolitana di Milano”.