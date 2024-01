Attenti a quel messaggio (sgrammaticato) dal 351 che sta arrivando a tantissimi monzesi

Che si tratta di una truffa è palese. Ma magari, presi più dal contenuto che dai dettagli degli errori grammaticali, qualcuno potrebbe cadere nel tranello. Attenzione a quegli strani SMS che da alcuni giorni stanno ricevendo molti monzesi. Messaggi inviati soprattutto ai numeri di persone anziane che si ritrovano allertate in merito a piccoli incidenti accaduti ai loro figli. Alcuni davvero improbabili. Perché la fantasia dei truffatori negli ultimi giorni non si rivolge più a incidenti in auto e in moto, a familiari arrestati o in ospedale. Ma semplicemente a piccoli inconvenienti come la caduta del telefono nell’acqua.

Fa così sorridere il messaggio che un lettore ci invia. È il messaggio che ha ricevuto sua mamma. “Un SMS da un 351 dove si legge un messaggio sgrammaticato – spiega -. Dove il sottoscritto dice di aver cambiato il numero di telefono perché il cellulare gli è caduto in acqua e non funziona e invita a inviare un WhatsApp a un altro numero di telefono, sempre con il prefisso 351. Fortunatamente mia mamma non è caduta nel tranello e quando ha ricevuto il messaggio si è fatta quattro risate”. Ma negli ultimi giorni il monzese racconta che non è il primo SMS che arriva alla mamma. Sempre da un 351 e sempre con l’invito a rispondere. “Nei giorni precedenti era arrivata la comunicazione dell’arrivo di un pacco da ritirare. Mia mamma non ha risposto”, precisa.

L’invito è sempre quello di non rispondere a questi messaggi e comunque, in caso di qualsiasi dubbio (anche di telefonate da parte di estranei che raccontano di parenti e amici in difficoltà), di non fornire dati sensibili e di avvisare subito le forze dell’ordine.