Il comune brianzolo che lascia regali nella cassetta della posta, ma è una truffa

“Vada subito a vedere nella cassetta della posta: dal comune di Concorezzo le è stato recapitato un regalo”. È senza limiti la fantasia dei truffatori che nei giorni scorsi hanno cercato di mettere a segno un altro colpo puntando sull’effetto regalo. Ma, fortunatamente, la vittima non è cascata nella rete dei furfanti e ha immediatamente allertato i familiari.

A denunciare il fatto e ad allertare i residenti è proprio il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, che sulla sua pagina Facebook ha condiviso la segnalazione di un tentativo di truffa avvenuta nel suo comune. A raccontare il fatto al primo cittadino è stato il genero della vittima. La donna nel pomeriggio di lunedì 30 ottobre è stata contattata telefonicamente da una persona che non conosceva e che si era presentata come un addetto del comune di Concorezzo. Il falso referente del comune aveva più volte ripetuto all’anziana donna di andare nel cortile dove c’erano le cassette della posta a ritirare un fantomatico regalo che il comune le avrebbe inviato. Fortunatamente la donna non è caduta nel tranello e non è uscita di casa, avvisando invece i suoi familiari che, giunti poi sul posto, si sono accertati che nella cassetta delle lettere non c’erano regali.

“In questi giorni si susseguono segnalazioni di furti, tentati furti e truffe - ricorda Capitanio -. Aiutateci a segnalare agli anziani (parenti, amici o vicini di casa) di non aprire mai agli sconosciuti e di non esitare mai a chiamare il 112 se qualcuno dovesse insistere per entrare in casa o farli uscire da casa. Il Comune non viene a casa vostra né a chiedere soldi né a farvi firmare contratti o portare regali. Nel dubbio chiamate sempre il 112 Stessa indicazione vale per chi vedesse movimenti strani nei pressi della propria abitazione o di quella dei vicini: va chiamato il 112 senza esitazione dando il maggior numero di dettagli su quello che si è osservato”.