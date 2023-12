Finti poliziotti a casa degli anziani: scatta l'allerta truffe

Finti agenti di polizia e sedicenti operatori di aziende di energia elettrica a casa degli anziani: scatta l'allerta truffe in tutta la Brianza.

Negli ultimi giorni gli operatori della polizia di Stato in servizio presso la centrale operativa della questura di Monza hanno nuovamente ricevuto segnalazioni riguardanti tentativi di truffe in danno ad anziani, a Monza e provincia. A cambiare questa volta è però la modalità operativa: non via telefono ma dal vivo. Finti agenti della polizia locale e sedicenti operatori di aziende di energia elettrica hanno infatti bussato direttamente alle porte delle case di diversi anziani chiedendo loro di entrare per effettuare dei controlli all’interno dell’abitazione.

I consigli anti - raggiro della polizia

Alcune delle vittime scelte dai criminali sono fortunatamente riuscite ad evitare la truffa seguendo i consigli diffusi nelle campagne di sensibilizzazione promosse dalla polizia di Stato. A tal proposito dalla questura di Monza ricordano, in particolare di:

diffidare di chi suona alla porta presentandosi come un tecnico, chiedendo insistentemente di entrare senza aver preso alcun appuntamento

gli enti come Inps, Inail e Asl non hanno personale che faccia visite a domicilio, quindi non bisogna aprire la porta a chi si presenta come ispettore per accertamenti sul ticket sanitario, controllo documenti o annuncio di rimborsi

le aziende di servizi come gas, acqua e telefono non arrivano mai senza prima annunciarlo telefonicamente, specificando all’utente l’ora e il giorno della visita e le ragioni dell’intervento

"Spesso i truffatori si presentano come persone perbene, vestite in modo curato ed elegante, oppure indossando una divisa - ricordano ancora dalla questura - La polizia di Stato richiama l’attenzione di tutti i cittadini, ricordando di non fidarsi di sconosciuti che fanno richieste di denaro, e invita tutti i cittadini in presenza di richieste o di visite inaspettate di segnalare qualsiasi comportamento sospetto o tentativi di truffa subiti al 112 - Numero Unico d’Emergenza NUE.