Ultimo giorno per parcheggiare gratis in centro: da domani cambia tutto

Ultimo giorno per parcheggiare gratis in centro a Monza. Da domani, martedì 1 agosto, entrerà in vigore la riforma (tanto criticata) delle strisce blu in tutti gli stalli del centro. La novità, annunciata all’inizio del mese, fin da subito ha scatenato le critiche di migliaia di monzesi. Soprattutto di chi, lavorando in centro, la mattina presto cercava uno stallo bianco - anche a qualche centinaio di metri dal luogo di lavoro - per evitare il salasso del parcheggio. Ma da domani non sarà più così. Tutti coloro che decideranno di parcheggiare in centro a Monza dovranno mettere mano al portafoglio.

Le novità

In centro la sosta sarà disciplinata da sole strisce blu a pagamento. La tariffa oraria resta confermata: dalle 8 alle 20 1,50 euro all’ora per le prime tre ore e 2,50 euro all’ora nelle ore successive; dalle 20 alle 24 è istituita una tariffa unica pari a 2,50 per le quattro ore. Il pagamento si applica 7 giorni su 7 e sarà possibile tramite i nuovi parchimetri che saranno installati nelle prossime settimane, o tramite le app di MonzaMobilità, di Easypark e Telepass.Nella zona centro resta invariata la possibilità di abbonamenti annuali per i residenti o i domiciliati sprovvisti di box e di posto auto privato al costo di 150 euro. Per i residenti il tempo di sosta gratuito giornaliero passa da 29 a 59 minuti: per usufruire della gratuità è necessario utilizzare la APP di Monza Mobilità, che attinge direttamente al data base dell’anagrafe comunale. Restano confermate tutte le esenzioni già attive: non pagano la sosta a pagamento le persone disabili, i veicoli a trazione elettrica e i possessori di abbonamenti.

Il sindaco spiega la scelta

“Come altre grandi città Monza compie la scelta di proteggere le aree centrali dalla congestione del traffico - aveva spiegato Paolo Pilotto -. Ne beneficeranno la vivibilità complessiva della città, che potrà contare su una maggiore disponibilità di rotazione nella sosta, soprattutto riservata ai residenti. Intanto stiamo già ragionando su abbonamenti e convenzioni nei parcheggi strategici in ingresso alla città”.

“Investiremo i proventi derivanti dalla sosta a pagamento nelle politiche di mobilità dolce e di trasporto pubblico per offrire alternative sempre più valide ed efficaci”, aggiunge il vicesindaco e Assessore al Bilancio Egidio Longoni.

L'opposizione dice no

Una scelta, però, che è stata ampiamente criticata dai monzesi, non solo sui social. Anche la politica è scesa in campo. Il centrodestra coalizzato (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Lista civica Noi con Dario Allevi) hanno organizzato una raccolta firme per dire no a questa decisione che successivamente si ampliarà anche ad altre zone strategiche della città. Invece il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) ha presentato in consiglio comunale una mozione per chiedere che venga abolito il privilegio del parcheggio gratis in centro a sindaco, assessori e consiglieri.