Una raccolta firme per dire stop alle morti sul lavoro

Usb in piazza per raccogliere le firme per la legge di iniziativa popolare "Stop agli omicidi sul lavoro". Lunedì 4 settembre dalle 15.30 alle 18.30 ci sarà un banchetto di raccolte firme a Monza in via Italia (angolo via Piermarini).

"Oltre 700 le vittime del lavoro nel 2023, secondo i calcoli di Unione Sindacale di Base e Rete Iside - si legge sul sito dell'Usb - per la precisione sono 740, al 20 agosto, i lavoratori e le lavoratrici morti da inizio anno, con una media di 3,18 uccisi sul lavoro ogni giorno. La strage di lavoratrici e lavoratori non accenna a rallentare, per fermarla serve introdurre il reato di omicidio e lesioni gravi e gravissime sul lavoro. USB e Rete Iside, insieme ad altre forze politiche e sociali, hanno lanciato la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare che vuole introdurre proprio questa nuova fattispecie di reato nel codice penale, come fatto in passato con l’omicidio stradale. Vogliamo portare al centro del dibattito pubblico questo tema fondamentale, coinvolgendo direttamente lavoratrici e lavoratori nei posti di lavoro. In Italia esiste una cultura padronale che vede, troppo spesso, le misure di sicurezza come un costo da ridurre per aumentare i profitti: la nostra proposta vuole essere un deterrente, che abbia un effetto pratico immediato, contro chi continua a speculare sulle vite di chi lavora".