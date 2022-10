Un tuffo nel passato, tra i vecchi colori della Villa Reale

Chi visiterà in futuro la Villa Reale di Monza potrà fare un viaggio anche in quelli che sono stati i colori che hanno caratterizzato il magnifico complesso monumentale della Brianza. E’ stata infatti creata una specifica cartella che interpreta i colori utilizzati negli spazi e nelle decorazioni dal Settecento al Novecento. Il lavoro, con il contributo degli specialisti Margherita Bertoldi, restauratrice e Corrado Beretta della Reggia di Monza, è stato realizzato tramite misure visive e strumentali e messe a confronto con le fonti storiche.Questo è il principale lascito della prima edizione della Color Week tenutasi negli spazi del Teatrino della Reggia di Monza dal 21 al 24 settembre. Un viaggio nel colore, aperto prevalentemente ad architetti e professionisti del progetto e designer ma anche al pubblico non specializzato.

L'iniziativa, nata da un’idea di Francesca Valan, industrial designer specializzata nel progetto del colore e Patricia Malavolti, direttore responsabile di Finiture Green, periodico specializzato in CMF Design, è stata promossa da ANVER (Associazione tecnica che riunisce aziende specializzate nei trattamenti di superficie) in coordinamento con La Rivista del Colore. Questa prima edizione ha accolto più di 200 tra professionisti e pubblico di visitatori che hanno aderito alle tavole rotonde e visitato la mostra allestita negli spazi del Teatrino.

"Quella della Color Week è un'esperienza di grande interesse, in quanto unisce passato, presente e futuro della nostra storia locale, dalla Villa Reale al design contemporaneo, attraverso l'elemento fondamentale del colore. Un'iniziativa che valorizza il nostro patrimonio e non riservata ai soli addetti ai lavori, che spero possa essere nuovamente ospitata nella Villa Reale", ha commentato l'assessore al Parco e Villa Reale Arianna Bettin.

Nel corso dell’iniziativa sono stati valorizzati anche gli spazi adiacenti il Teatrino della Reggia. Raymundo Sesma, noto artista multidisciplinare messicano, ha realizzato la sua opera site specific dal titolo Universo Espanso - Artificio Cromatico, con la collaborazione di alcuni studenti del vicino Liceo Artistico Nanni Valentini, che rimarrà a decorare gli spazi oggi utilizzati per eventi, convegni e mostre. Le cucine della Reggia sono state inoltre rese nuovamente accessibili al pubblico, riportando alla luce le ceramiche originali settecentesche