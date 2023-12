Nella via di Monza dove si "brancolava nel buio" adesso sono stati riaccesi i lampioni

"Siamo felici. Finalmente stasera, dopo mesi, nella nostra via è tornata la luce. I 3 lampioni sono stati riaccesi. Adesso attendiamo solo la riaccensione degli 8 lampioncini installati nel guardinetto adiacente".

Si è risolta in tempi record la segnalazione che nella giornata di mercoledì 13 dicembre è arrivata alla redazione di MonzaToday. Una residente ci aveva contattato per denunciare il problema del buio pesto che nella via calava dalle 17 alle 7.30 del mattino. Gli unici 3 lampioni presenti lungo la strada erano spenti da tempo (il primo si era spento nel novembre 2022, gli altri poi nei mesi successivi), e lo stesso anche per gli 8 lampionicini nel giardinetto. I residenti avevano segnalato più volte il problema seguendo l'iter e i form indicati dal comune. La vicenda era finita anche in consiglio comunale per voce del consigliere Paolo Piffer (Civicamente).

Poi nella serata di venerdì 15 dicembre la sorpresa. La residente ha nuovamente contattato la nostra redazione e ci ha informato che i lampioni erano tornati a funzionare. I cittadini per segnalare un lampione guasto possono telefonare al numero verde 800 688 713, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.