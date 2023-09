Due giornate a Courmayeur in un hotel a 5 stelle con 60 partecipanti insieme al management, per festeggiare i 40 anni dell'azienda. Questa la scelta di Gattinoni viaggi, gruppo nato a Lecco e con sede anche a Monza diventato negli anni leader nel settore che con questa iniziativa ha voluto idealmente vedere la propria storia e i nuovi obiettivi in uno scenario di montagne scalate e di montagne da scalare. Due giorni (l'8 e il 9 settembre) dedicati al team building in particolare per "Gattinoni Events" i cui operatori hanno raggiunto la verde cornice di Courmayeur.

"Il 2023 è un anno importante per il Gruppo Gattinoni, coincide con il 40° anniversario di attività nel mondo del turismo e degli eventi - conferma l'azienda - Ma il 2023 rappresenta per la divisione events anche l'inizio di un nuovo corso, in cui misurare successi, novità e obiettivi chiari, tra cui, prioritari, il wellbeing e il lavoro di squadra". Le due giornate in Valle d’Aosta sono state il mezzo per focalizzare e valorizzare questo nuovo corso.

"A partire dall’integrazione delle tante nuove risorse umane che hanno rafforzato la divisione eventi; numerosi colleghi sono arrivati negli ultimi mesi ed era importante fare squadra, evidenziare i valori aziendali, in una situazione di divertimento, finalmente liberi dalle rigidità imposte dalla pandemia. Ritrovarsi insieme, cementare la motivazione, svolgere attività di team building: per una volta un progetto non disegnato per aziende clienti ma per la divisione stessa". Dal relax nella Spa ai massaggi, passeggiate e giochi di squadra Il programma ha previsto il viaggio da Milano e Torino.

"Oltre 60 i colleghi che hanno partecipato, compresi il presidente Franco Gattinoni e il direttore generale Sergio Testi - commenta Elisa Presutti, managing director Gattinoni Events - Con questo evento abbiamo voluto dedicare due giorni esclusivamente a noi, creare un momento in cui ritrovare la motivazione che segna la ripresa a tutti gli effetti dopo il periodo difficile degli ultimi due anni. Abbiamo scelto la montagna, non a caso la più alta delle sette Vette d’Europa, come sinonimo degli obiettivi che insieme abbiamo raggiunto e delle sfide che ancora ci attendono, ma che insieme, siamo pronti ad affrontare e raggiungere”.

Il Gruppo Gattinoni Gattinoni nasce a Lecco nel 1983 dalla passione per i viaggi e l’organizzazione di eventi di Franco Gattinoni, fondatore e tuttora presidente del gruppo. Con sede a Milano, il gruppo ha diverse unità operative a Torino, Bologna, Lecco, Roma, Monza, Parma, Udine, Segrate, Treviso e 120 agenzie di proprietà nel nord e centro Italia. Inoltre, i network di agenzie di viaggio contano quasi 1.500 agenzie affiliate in Italia, Svizzera e San Marino.