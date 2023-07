Al via maxi cantiere per la fognatura, come cambia la viabilità (e i parcheggi) vicino al parco

L'obiettivo è quello di porre fine agli allagamenti che in via Deledda coinvolgono periodicamente le abitazioni provate e i plessi scolastici nell'area.

A Villasanta, a ridosso del parco, nella giornata del 10 luglio partirà il secondo lotto del maxi cantiere per la fognatura partito alcuni mesi fa nell'area feste. Con alcune ricadute sulla viabilità. L'intervento è stato pianificato da Brianzacque, titolare dell'opera, dopo la segnalazione del comune circa l'inadeguatezza della rete fognaria tra via Sauro e via Deledda. Il costo complessivo dell'opera è di 300mila euro, e i lavori termineranno per la metà di agosto. Meteo permettendo. Questa settimana l’impresa inizierà a portare sul posto parte dei materiali, ma senza interferenze con la normale viabilità cittadina. Il cantiere in partenza prevede in via Deledda la posa di condutture di un diametro molto maggiore di quello attuale (si passa da 30 a 100 centimetri) e una griglia per convogliare le acque piovane alla fine di via Battisti.

L’opera è dunque di grande importanza per il quartiere, ma comporterà una serie di disagi inevitabili al traffico affinché i lavori possano procedere in piena sicurezza.

Come cambiano la viabilità e i parcheggi

Su ordinanza già emessa dalla polizia locale saranno soppressi gli stalli di sosta su tutta la via Deledda

Sarà disposta la chiusura al traffico veicolare di tutta la via Deledda interessata dal cantiere (l’impresa esecutrice dei lavori dovrà sempre garantire il transito ciclopedonale e l’ingresso ai residenti)

In corso d’opera potranno essere presi ulteriori provvedimenti temporanei in caso di necessità

Le altre modifiche