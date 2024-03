Il Console Generale della Bulgaria in visita a Monza

Lunedì 18 marzo il prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani ha ricevuto, presso il palazzo del Governo, il Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, dottoressa Ana Paskaleva.

“L’incontro ha dato l’opportunità di rimarcare l’importanza delle relazioni tra Italia e Bulgaria e di promuovere un confronto su tematiche di carattere internazionale, amministrativo, economico e culturale” spiegano dalla sede di via Montevecchia.

Nel corso della visita sono state approfondite, in un clima di fattiva collaborazione, alcune questioni d’interesse della comunità bulgara presente in provincia di Monza e della Brianza, i cui circa 1.000 membri sono da tempo integrati nel tessuto economico e sociale del territorio.

“Il Prefetto Palmisani, nel ringraziare il Console Generale per aver voluto testimoniare la propria vicinanza alle Istituzioni del territorio, ha assicurato la massima collaborazione di tutti gli Enti di governo per la prosecuzione del percorso di integrazione dei cittadini bulgari presenti in provincia e per la salvaguardia della qualità dei rapporti tra i due Stati” spiegano dalla prefettura.