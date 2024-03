La Pasqua di Francesca e dei volontari che hanno salvato la libreria finita a mollo

Questa mattina quando hanno visto il post sui social non ci hanno pensato due volte. Tuta, stivali e tanta buona volontà per aiutare Francesca a sistemare la libreria che la sera prima era finita a mollo a causa del forte acquazzone che si era abbattuto su Monza. Una Pasqua all'insegna del lavoro e della solidarietà quella che ha visto protagonisti alcuni residenti del quartiere che hanno risposto all'appello lanciato da Francesca.

La sua "Elsa libreria creativa" in via Rota, a Monza, era finita a mollo. Ieri sera, sabato 30 marzo, il forte acquazzone aveva provocato danni ai locali. L'acqua era entrata nel negozio. "Questa volta, fortuntamente, molti libri sono stati risparmiati - ha raccontato Elisa, una delle volontarie, a MonzaToday -. Ma i numerosi tappeti che coprono il pavimento erano intrisi di acqua. E anche le librerie in legno, piene di volumi, hanno subito i danni dell'acquazzone inziando a gonfiarsi".

Francesca è da ieri sera che cerca di mettere in salvo quell'angolo di cultura e di socialità del quartiere. "Ho subito avvisato i vigili del fuoco, che erano già impegnati su altri interventi. Era pazzesco: la luce era saltata, non si vedeva nulla, sentivo solo l'acqua sul pavimento". E il pensiero è subito corso allo scorso luglio, quando in occasione del grande nubifragio molti libri sono finiti a mollo. Anche in quel caso Francesca aveva lanciato un appello sui social, per "far adottare" e vendere a metà prezzo quei volumi inzuppati.

"Mi spiace tantissimo per quello che è accaduto a Francesca - prosegue Elisa -. La sua libreria non è solo un negozio, per molti di noi è una sorta di seconda casa. Un angolo magico dove vengono organizzate anche attività culturali e laboratori per grandi e piccini. Anche se era un giorno di festa non ci ho pensato due volte, e questa mattina sono corsa in negozio. C'è molto da fare: tappeti e libri da spostare, volumi da salvare, e poi la paura che quanto successo possa ripetersi". La proprietaria della libreria spera quindi che il condomio - dove si trova il negozio - intervenga rapidamente per evitare che al prossimo acquazzone o alla prossima bomba d'acqua (ormai comuni anche in Brianza) i locali finiscano ancora a mollo. "Mi è stato detto che bastano semplici interventi per risolvere il problema, Mi auguro che vengano fatti il prima possibile", ha aggiunto Francesca. Annunciando che la libreria non chiude per "pioggia": confermate tutte le iniziative in programma nei prossimi giorni.