Camillo, il cane finito dal veterinario per colpa dei forasacchi. Piffer: "Fate causa al comune"

Camillo stava tranquillamente passeggiando con il suo proprietario lungo il marciapiede che costeggia la chiesa di San Biagio quando, improvvisamente, un forasacco gli si è infilzato nella zampa e il cane è finito dal veterinario. Una spesa di 100 euro, oltre alla grande paura per il proprietario. La segnalazione è arrivata dal consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) che ha riportato il problema in aula, durante il consiglio comunale di lunedì 12 giugno, invitando i proprietari che, come quello di Camillo, hanno vissuto la triste esperienza di un forasacco infilzato di fare causa al comune.

"Chi cade in una buca che non era stata riparata fa causa al comune per inadempienza - spiega a MonzaToday -. Lo stesso può fare il proprietario di un cane che, come Camillo, si ferisce per inadempienza del comune. Camillo non si trovava in un'area cani, nè tantomeno stava passeggiando in una zona vietata ai cani. Camillo stava camminando con il proprietario lungo il marciapiede vicino alla chiesa di San Biagio dove, però, erba e forasacchi ormai stanno strabordando e sono arrivati fin sul marciapiede".

Il capogruppo di Civicamente torna sull'argomento e attacca nuovamente l'assessore all'Ambiente Giada Turato. "Ritengo l'assessore responsabile di quanto accaduto a questo cane, e ad altri che mi sono giunte segnalazioni essersi feriti proprio a causa dei forasacchi. A Camillo è andata bene, si è ferito la zampa ma, come mi ha spiegato un veterinario, se il forasacco entra nel naso e nelle vie respiratorie può anche essere molto pericoloso. Persino mortale". C'è poi anche l'aspetto economico che il proprietario deve affrontare. "In molti mi chiedono che cosa devono fare se il loro cane si fa male per colpa dei forasacchi - prosegue -. Io li invito a far causa al comune". Durante il suo intervento in consiglio comunale Piffer ha chiesto la convocazione di "una commissione consiliare ad hoc per provare a fare chiarezza sull’appalto del verde - conclude -. Ad oggi è il caos più totale e la scusa del clima anomalo non basta più".

Un tema, quello dei forasacchi e della loro pericolosità, che aveva sollevato anche Barbara Zizza referente della Leidaa e del Movimento animalista per Monza e la Brianza. "L'erba va tagliata e in fretta - aveva spiegato a MonzaToday -. Soprattutto le spighe che possono diventare molto pericolose per i cani. Spighe che si infilano facilmente nelle zampe, nel naso, in bocca e che se non vengono viste subito dal proprietario potrebbero creare problemi molto seri all'animale. Con corse dal veterinario che, oltre allo stress e al dolore per il cane, diventano un salasso anche per il portafoglio. E in questo caso sarà il comune che pagherà il conto dello specialista visto che il cane si è ferito per la non manutenzione dell’area verde comunale?".