Il giardino dei bambini che ogni weekend viene devastato dai vandali

Ogni fine settimana è la stessa storia: gruppi di ragazzi che la sera e la notte trasformano i giardinetti del Nei in una discoteca e in un bar all’aperto e che all’alba abbandonano i resti della serata di baldoria. Un problema annoso e di non facile soluzione. A settembre il sindaco Paolo Pilotto era intervenuto personalmente per restituire in tempi rapidi i giardinetti ai bambini. Adesso il problema ritorna. A denunciarlo - con tanto di foto - le mamme del neonato Comitato civico mamme di Monza.

Domenica mattina quando hanno portato i loro bimbi ai giardinetti del Nei li hanno trovati completamente devastati: cestini strabordanti di immondizia con persino scatole e scatoloni di birra abbandonati per terra, il tavolino imbrattato, con bottiglie in bella vista, bicchieri, lattine e cocci di vetro gettati ovunque. Oltre a sporcizia abbandonata sui prati e sui campi da gioco. “Non è la prima volta che viene segnalato al comune di Monza lo stato di incuria in cui versano questi giardini, ma la situazione sembra essere sempre la stessa – spiegano le mamme -. Chiediamo al nostro sindaco Paolo Pilotto una soluzione definitiva che permetta a noi famiglie di godere degli spazi verdi a noi dedicati! Non ci sembra chiedere troppo”.

I giardinetti del Nei

Il sindaco Pilotto a settembre dopo la devastazione lasciata dai ragazzi che la sera prima avevano fatto baldoria era intervenuto personalmente. "9.30 di sabato 24 settembre - scriveva allora il primo cittadino -. Dopo aver parlato con il primo addetto, già presente sul luogo, e il suo caposervizio, arriva il secondo addetto e entambi cominciano immediatamente a pulire le aree fra i muretti e le siepi. Mi riferiscono che questa operazione viene effettuata almeno una volta alla settimana. Sono stati tempestivi e immediati, ma comunicano anche che ci sono alcuni problemi, uno dei quali sta nella difficoltà di lavorare fra gli arbusti, che rendono più difficile la raccolta. Ringrazio il personale per la cortesia, la pronta disponibilità e la collaborazione. In settimana valuteremo le difficoltà che sono state rappresentate. Invece sul fronte del comportamento di chi lascia una situazione del genere sono in corso altre verifiche, che preludono ad una serie di provvedimenti da prendere a breve".

Quella dei giardinetti del Nei non è l'unica zona che la sera si trasforma in bar all'aperto. Una lettrice domenica mattina ci ha segnalato lo stesso problema anche davanti all'ingresso del teatro Binario 7.