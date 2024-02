Incendio a Concorezzo, gli ultimi aggiornamenti: capannoni distrutti dalle fiamme

A Concorezzo a oltre dodici ore dall'inizio dell'incendio i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai. Sono stati oltre 60 i pompieri impegnati dalla mezzanotte e mezza della nottata di venerdì 16 febbraio impegnati nell'emergenza per il maxi rogo che ha devastato cinque capannoni di aziene con sede nel complesso di via Primo Maggio, a Concorezzo, al confine con Monza.

"Sono terminati i rilievi in loco a cura di ARPA (Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente). Non sono state rilevate situazioni di emergenza" rendono noto dal comune di Concorezzo. "In via precauzionale si consiglia di tenere le finestre chiuse nell’arco di 500 metri dalla zona dell'incendio (via Primo Maggio). ARPA ha inoltre installato un campionatore ad alto volume nei pressi della scuola di via Ozanam che sarà attivo per un monitoraggio costante nelle prossime 24 ore".

Vetri distrutti, esplosi durante l'incendio, facciate annerite laddove prima c'era una nuvola di fiamme. Così appaiono venerdì mattina i capannoni danneggiati dal rogo. "Ci siamo svegliati nel cuore della notte e siamo accorsi qui. Noi abbiamo un deposito all'interno del complesso e per fortuna il nostro capannone si è salvato, si trova a circa 200 metri dall'incendio" ha raccontato a MonzaToday Andrea Bertani, autista soccorritore dell'azienda Bertani di Varedo che ha una sede anche a Concorezzo e che ora attende di accedervi per verificare eventuali danni.

L'incendio e i rilievi

Il rogo, a partire dalla mezzanotte e mezza, ha coinolto diversi capannoni posti nell’area industriale di via Primo Maggio tra cui un carrozziere con deposito gomme e altre sedi, tra azienda di forniture di ristorazione, computer e un deposito con materiale vario.

"Con strumentazione portatile nelle aree abitate limitrofe sono state effettuate la prime misure speditive: non risultano valori critici per i parametri misurati. Ci attendiamo comunque in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetti del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera". E ancora: "Si rivela l’odore tipico correlato al materiale bruciato, prevalentemente pneumatici e plastica" specificano da Arpa.



"È in azione il Gruppo Specialistico Contaminazione Atmosferica che ha posizionato il campionatore ad alto volume nei pressi della scuola elementare di Via Ozanam, campionatore che consentirà di analizzare i microinquinanti (diossine e furani). Secondo i meteorologi di Arpa al momento sulla regione insistono ancora condizioni di stabilità atmosferica con ventilazione scarsa o assente negli strati bassi e precipitazioni assenti. Le stazioni meteorologiche della rete di monitoraggio attive nel raggio di circa quindici km dalla zona dell'incendio hanno registrato nelle ultime ore venti molto deboli. Per le prossime ore non sono attese variazioni di rilievo riguardo alle generali condizioni di scarsa ventilazione".