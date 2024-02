Incendio a Concorezzo: vigili del fuoco al lavoro da oltre 24 ore

Sono ancora in corso in queste ore le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco nei capannoni divia Primo Maggio a Concorezzo, al confine con Monza, dopo il maxi incendio scoppiato nella giornata di venerdì 16 febbraio.

Il rogo, a partire dalla mezzanotte e mezza, ha coinvolto diversi capannoni posti nell’area industriale, tra cui un carrozziere con deposito gomme e altre sedi, tra azienda di forniture di ristorazione, computer e un deposito con materiale vario. E sono stati oltre 60 i pompieri, con un grande impiego di mezzi, impegnati a domare le fiamme.

In via precauzionale anche Arpa ha consigliato di tenere le finestre chiuse nell’arco di 500 metri dalla zona dell'incendio. Nell'area è stato inoltre installato un campionatore ad alto volume nei pressi della scuola di via Ozanam per un monitoraggio costante dell'aria e dei fumi.

Ancora in queste ore, dunque, il lungo lavoro dei vigili del fuoco, cominciato da più di 24 ore, continua per lo spegnimento dei residui focolai.