Ornella Denova è morta in un incidente stradale a Seregno

E' Ornella Denova, 73 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 7 aprile a Seregno. L'incidente, sulla cui dinamica stanno indagando gli agenti della polizia locale di Seregno, è avvenuto intorno alle 11.30 in via Piave, all'incrocio con via Minoretti.

Dopo lo schianto, entrambe le auto, due utilitarie, sono finite contro un muro. Tre le persone coinvolte, tutte donne di 51, 54 e 73 anni. Ad avere la peggio è stata proprio Ornella Denova: trasferita in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, poco dopo è deceduta.

Secondo quanto al momento ricostruito, la Fiat 500 percorreva via Minoretti in direzione ovest mentre la Minicooper sulla quale viaggiava la 72enne di Seregno stava transitando in via Piave, in direzione nord.

Sul posto domenica mattina sono intervenute subito le ambulanze e l'automedica in codice rosso ma le condizioni della 73enne sono apparse fin da subito molto gravi e la donna è morta poco dopo in ospedale. Anche le altre due conducenti sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo in coidce giallo e verde. In via Piave a Seregno insieme ai soccorsi e agli agenti della polizia locale sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza.

La donna che ha perso la vita nel sinistro mortale abitava in città, al quartiere Ceredo. La figlia, in un messaggio sui social, ha voluto ringraziarle chi è stato vicino alla mamma fino all'ultimo, tenendole la mano in quei momenti.