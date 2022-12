L'inviato aggredito con un machete nel parco della droga della Brianza

"Sono al parco delle Groane perchè in tanti ci hanno segnalato che proprio in questi boschi si vende cocaina h/24 con il take-away della droga: arriva la macchina, si ferma. Lo spacciatore esce dal bosco e dà la bamba. Abbiamo messo telecamere nascoste e ci siamo messi addosso una telecamerina" spiega l'inviato campione di bike trial impegnato con i suoi servizi per Striscia la Notizia a combattere lo spaccio di droga. E la battaglia questa volta l'ha portata avanti in Brianza, nell'area verde del parco delle Groane, zona purtroppo tristemente nota per la presenza di pusher e il traffico di sostanze stupefacenti. Il servizio è andato in onda lunedì 6 dicembre sul tg satirico trasmesso da Canale 5. E Brumotti durante le riprese è stato anche minacciato con un machete.

"A qualsiasi ora del giorno e della notte qui ti offrono cocaina. In mezzo alla natura ci offrono questa m..." spiega l'inviato. Dopo il sopralluogo e le perlustrazioni a orari diversi che hanno documentato e ripreso diverse scene di spaccio, con pusher appostati tra gli alberi pronti a vendere dosi a chiunque arrivasse, Brumotti passa all'azione e tira fuori un megafono.

"Qua non si spaccia ragazzi" dice attraverso l'altoparlante che fa riecheggiare l'appello nel bosco della droga. "Qua ci sono ragazzi che si vengono a rovinare la vita. So che non tocca a noi questo compito ma chiamati dai cittadini esasperati noi veniamo" e poi il blitz in sella alla affezionatissima bicicletta nella piazza di spaccio dell'area verde. "Andiamo a salutare i cavalieri del lavoro che vendono morte h/24". E tra la boscaglia, alla vista dell'inviato, qualcuno scappa via. Dagli alberi il presunto pusher mostra un machete con una lunga lama. "Fate attenzione ragazzi" dice l'inviato. E dalla postazione abbandonata in fretta e furia, con una tanica di vernice vuota rovesciata usata come scrivania, Brumotti mostra l'ufficio del pusher: da un pacchetto di sigarette escono involucri di cocaina che erano pronte per essere vendute. Poi accosta un'auto e scambia l'inviato per uno spacciatore.

Non si tratta della prima disavventura che ha visto protagonista in Brianza. Proprio l'inviato di Striscia campione di durante i servizi di denuncia di spaccio e degrado. A Monza nel gennaio 2020 era stato vittima di una brutale aggressione. In stazione prima era stato raggiunto da alcune minacce di morte poi rilanciate sui social da un trapper locale, in un'altra occasione nei giardini di via Azzone Visconti (poi teatro di un maxi blitz nel passato della polizia di Stato) era stato aggredito insieme a un cameraman della troupe. Per questi fatti i presunti responsabili erano stati individuati e arrestati.