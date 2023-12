Raffica di multe nella via e il comitato di quartiere organizza una raccolta firme

I residenti lo avevano chiesto, il Gruppo Spontaneo Libertà aveva fin da subito sollevato il problema inviando una lettera al sindaco Paolo Pilotto: la pulizia della strada nella zona nord di viale Libertà andava effettuata dalle 12.30 alle 15.30 come in precedenza. Ma con la nuova organizzazione e orari del servizio anche nel quartiere della chiesa di Cristo Re c’è stata la rivoluzione con gli operatori di Sangalli al lavoro dalle 6 alle 9.

E questa mattina, venerdì 15 dicembre, è arrivata una raffica di multe. Tutte le auto parcheggiate lungo via Eraclito e Parmenide (dove vige il divieto di sosta per pulizia della strada) sono state “battezzate” con la sanzione. Un brutto risveglio per i lavoratori che dalle 7 sono usciti di casa per prendere l’auto e andare al lavoro: sul cruscotto c’era il “regalo” di Natale in anticipo.

Immediata la rabbia e la protesta di chi vive in quella parte del popoloso quartiere monzese. Fin dall’introduzione del nuovo orario i cittadini avevano sollevato parecchie perplessità sul cambiamento facendo notare che portava numerosi disagi ai residenti. “Ben venga il divieto di sosta per pulizia della strada – avevano spiegato in molti -. Ma lasciatelo come era prima nella pausa pranzo. Metterlo alle 6 del mattino significa mettere in seria difficoltà i lavoratori. Chi non ha il box o un posto auto interno nei cortili parcheggia in strada. Se la pulizia è dalle 6 significa che la sera prima bisogna cercare un parcheggio in altre parti del quartiere dove logicamente non si trova. Oppure svegliarsi all’alba e spostare l’auto senza però avere la certezza di trovare un altro parcheggio limitrofo. O tentare la sorte e sperare di non prendere la multa”.

Ma oggi per i residenti è arrivato un “brutto” regalo di Natale. E a ribadire che la scelta di cambiare l’orario è sbagliata è il Gruppo Spontaneo Libertà, storico sodalizio che nel quartiere ha portato avanti tantissime battaglie. “A settembre avevamo scritto una lettera al sindaco Paolo Pilotto, e agli assessori Ambrogio Moccia, Giada Turato e Andreina Fumagalli proprio per sollevare il problema - spiega a MonzaToday Maurizio Resseghini, presidente del Gruppo Spontaneo Libertà -. Ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Abbiamo spiegato che il divieto avrebbe costretto i residenti a parcheggiare in altre strade che, naturalmente, a loro volta sarabbero già state occupate con il rischio di far sorgere attriti tra le persone e aumentare il parcheggio selvaggio”. Adesso il Comitato sta organizzandosi: c'è l'ipotesi anche di organizzare una raccolta firme.

Un problema che non riguarda solo il quartiere Libertà: stesso problema anche a San’Alessandro. Alcuni mesi fa era stata avviata da una residente una petizione proprio per denunciare il problema e per sollecitare un ripensamento dell’orario. Poi la vicenda era finita anche in consiglio comunale. Durante l’assise del 19 giugno il consigliere Stefano Galli (Fratelli d’Italia) aveva presentato una mozione con la quale chiedeva al sindaco Paolo Pilotto e alla sua giunta di abrogare il divieto di sosta per pulizia delle strade nel quartiere di Sant’Alessandro.