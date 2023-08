Piazza Cambiaghi, ancora denunce di degrado e di illegalità

“Noi non sappiamo più che cosa fare, se non continuare a denunciare e segnalare una situazione che sta degenerando. Non è solo una questione di igiene, ma anche di sicurezza. Non si può ogni mattina, per andare al lavoro o recarsi negli uffici per le commissioni, fare lo slalom tra persone che dormono per terra, con accanto spesso bottiglie di birra o di vino”.

Questa l’ennesima segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday in merito alla situazione di piazza Cambiaghi. La centralissima piazza ormai da tempo è diventata luogo di bivacco, di spaccio e dormitorio a cielo aperto come testimoniano le immagini che ci hanno inviato alcuni lettori, oltre a quelle postate nei giorni scorsi anche sul gruppo Facebook “Monza Segnalazioni”. Poche settimane fa avevamo raccolto le segnalazioni di un residente esasperato dalla situazione di degrado dell’area che, a detta del monzese, sarebbe anche diventata una sorta di supermarket della droga aperto h24.

Il degrado a due passi dal Duomo

Adesso ancora lamentele e denunce da parte di un’altra residente. “Non è possibile tanto degrado a pochi passi dal centro storico - prosegue -. Tutti i giorni, anche quando c’è il mercato e un grande via vai di persone. La mattina alle 8.30 i portici sono abitati da giovani senza fissa dimora che dormono per terra, sopra coperte o sacchi a pelo. I portici vengono utilizzati come vespasiani, c’è un odore nauseabondo”. La monzese denuncia anche il problema dei rifiuti abbandonati sia sotto i portici sia nelle piazza. “Lattine, bicchieri, bottiglie. Ma anche sacchi di plastica pieni di immondizia. Bisogna intervenire rapidamente, non ce la facciamo più”, aggiunge.

La monzese richiede un rapido intervento. “Non è possibile avere una piazza trasformata in dormitorio a cielo aperto. Con i portici trasformati in urinatoi, dove tutto il giorno dobbiamo stare attenti a non urtare queste persone che dormono. Non è ammissibile che le centraline dismesse dell’elettricità vengano trasformate in cassetta dei rifiuti, o in armadi dove i senzatetto ripongono i loro oggetti”, conclude

Sos sicurezza

Oltre al problema del degrado, alcune settimane fa era emerso anche il problema della sicurezza. "È un continuo via vai di pusher e clienti, sia di giorno che la sera - aveva raccontato un residente alla redazione di MonzaToday -. Sono velocissimi, neppure il tempo dello scambio della dose che il cliente si apparta sotto i portici e consuma la droga. Poi il resto della giornata lo trascorre in piazza a importunare chi parcheggia l’auto e non gli lascia qualche euro” . Adesso ad avere paura sono soprattutto le donne e le ragazze. “Non ho parole - aveva aggiunto -. Ho assistito alla scena di una donna che mentre attraversava la piazza riceveva apprezzamenti molto volgari e inviti irripetibili. Non si tratta di un caso isolato, purtroppo la situazione prosegue da mesi e sta degenerando. È necessario che il comune e le forze dell’ordine intervegano prima che succeda qualcosa di grave”.