Vietato calpestare i sogni. E a mettere a rischio quello degli aspiranti dj di Facciavista, l'associazione che si occupa di ragazzi autistici impegnati in attività di carattere musicale in corsi di formazione per diventare dj, è stato un ladro. Qualcuno che ha pensato di appropriarsi di qualcosa che non era suo, infrangendo il vetro di un'auto e rubando la strumentazione dei giovani. E portando via anche un sogno. Quello dei giovanissimi aspiranti dj che sono ragazzi autistici.

Subito dopo aver appreso dell'accaduto, con il furto avvenuto lunedì, in un parcheggio vicino a un ristorante a Lissone, l'associazione Pizzaut che si occupa di formare e preparare al mondo del lavoro ragazzi autistici che ora gestiscono in autonomia due locali tra Cassina de' Pecchi e Monza, ha deciso di tendere una mano. E di "prestare" agli aspiranti dj di Facciavista non solo il proprio motto ma anche un aiuto concreto. "Scopriamo dalla stampa che hanno rubato la consolle da dj ai ragazzi autistici di Facciavista. L'apparecchiatura consente ai ragazzi di poter realizzare iniziative ed attività di carattere musicale e sociale come l'Aut Pop appena svoltosi" si legge sulla pagina social di Pizzaut.

"Ho parlato ai ragazzi di PizzAut, anchessi autistici, che si sono offerti di lavorare per ricomprare l'intera attrezzatura per consemtire di proseguire le attività musicali ai ragazzi di Facciavista. Così abbiano deciso che parte dell'incasso di PizzAut delle prossime settimane sarà devoluto a questo scopo, aiutare altri ragazzi AUT. Lo abbiamo già fatto nei mesi scorsi, finanziando le attività dei ragazzi di Autismo Faenza colpiti dall"alluvio... e vogliamo farlo anche per i ragazzi di Monza colpiti dalla cattiveria di un ladro" ha detto Nico Acampora, il fondatore di Pizzaut che nelle prossime ore prenderà contatti con i volontari di Facciavista per sapere la cifra necessaria per ricomprare l'attrezzatura".

Il furto e l'appello

A fare le spese del furto sono stati ragazzi di AutPop, lo speciale progetto che durante il fine settimana del Gran Premio ha visto i ragazzi autistici di FacciaVista e quelli down della cooperativa Il Veliero lavorare alla consolle facendo ballare e divertire centinaia di persone. Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, lunedì 11 settembre, quando a uno degli insegnanti del corso è stata rubata tutta la strumentazione. Una pausa pranzo in un ristorante di Lissone e poi all’uscita la brutta sorpresa. Gli avevano rotto il finestrino dell’auto e gli avevano rubato tutto il materiale che c’era: casse, equalizzatore, microfono, computer e due consolle. Materiale che sarebbe servito ai ragazzi durante le lezioni, in quel progetto che tanto li aveva conquistati ed emozionati.

“Senza questo materiale non possiamo realizzare il nostro sogno - raccontano i ragazzi di AutPop -. Noi abbiamo bisogno di quegli strumenti. Tu che li hai portati via forse non sai che per noi sono molto importanti. Ci hanno permesso di regalare sorrisi e allegria a tante persone, e ci serviranno per regalare altri momenti di gioia”. L’appello, logicamente, è a chi ha compiuto il furto nella speranza che si metta una mano sulla coscienza e restituisca di nuovo questo sogno a tanti speciali dj brianzoli.

Nella mente e nel cuore degli organizzatori è ancora vivo il successo del concerto di AutPop dello scorso 3 settembre ai Boschetti Reali. Una grande soddisfazione per Matteo Perego, presidente di FacciaVista anima della manifestazione che ha visto ragazzi autistici e ragazzi con la sindrome di Down cimentarsi in questa bellissimo evento dopo aver imparato a mettersi alla consolle. Come insegnanti dj di successo. Una meravigliosa esperienza non solo per i dj speciali, ma anche i soprattutto per i loro “insegnanti” che si sono cimentati in un evento unico nel suo genere che ha arricchito umanamente i beniamini della Radio. In migliaia ieri sera si sono recati ai Boschetti Reali regalandosi una serata di fine estate all’insegna del divertimento e del ballo. Una sorta di discoteca sotto le stelle, e i ragazzi di Aut-Pop non hanno deluso le aspettative: emozionati alla consolle hanno dato il meglio. La vittoria più grande vedere davanti a loro tantissime persone che si divertivano. Musica e luci non sono state un impedimento: tutt’altro c’è chi davvero ci ha preso gusto e che chissà magari – dopo la straordinaria intuizione di Matteo Perego di incentivare il lato artistico e creativo di decine di ragazzi autistici - con questa esperienza alla consolle non si scopra anche qualche talento musicale.